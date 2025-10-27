Mineiro pone a prueba el efecto Sampaoli con la final de la Sudamericana en juego

El brasileño Atlético Mineiro pondrá a prueba este martes su fortaleza en casa con el argentino Jorge Sampaoli como entrenador, cuando enfrente al ecuatoriano Independiente del Valle, un duro visitante, con la final de la Copa Sudamericana 2025 como premio.

Después de vencer 1-0 al Ceará el sábado en el Brasileirão, una victoria que lo alejó del descenso, el Galo se mantiene invicto como local desde que Sampaoli comenzó a finales de agosto su segunda etapa como técnico del equipo.

Desde entonces, el cuadro de Belo Horizonte suma cuatro victorias y tres empates en el Arena MRV, sede de la vuelta de este cruce de semifinales en el torneo internacional, con pitazo inicial a las 21:30 locales (00:30 del miércoles GMT).

La semana pasada, en la ida, Independiente del Valle y Atlético Mineiro igualaron 1-1.

"¡Juntos! #VamosGalo", publicó en redes sociales Sampaoli, de 65 años, junto a una foto del plantel formado en círculo en el vestuario.

El ganador se medirá el 22 de noviembre en la final, en Asunción, con el vencedor entre Universidad de Chile y Lanús, que definirán su eliminatoria el jueves en Buenos Aires tras igualar 2-2 en Santiago.

- "Optimizar" a Hulk -

La entrada de Hulk desde el banquillo fue fundamental para el empate del Mineiro, sobre la hora, en el primer compromiso frente al Matagigantes de Ecuador.

El atacante de 39 años -un ícono del Galo- asistió el agónico gol de Dudu, otro jugador que había entrado a la cancha como suplente.

Ambos podrían formar parte del once inicial este martes en el segundo encuentro.

"Es un jugador que necesitamos", expresó Sampaoli en rueda de prensa al referirse a Hulk, que solo ha firmado cuatro tantos en 24 partidos disputados esta temporada en la liga brasileña, frente a 10 dianas en 2024 y 15 en 2023.

"Estamos intentando optimizar su condición, pensando siempre en que puede resolver un partido, como hizo en Ecuador", agregó el técnico, quien tomó el lugar en el banquillo de Cuca, técnico del Galo en el mayor éxito de su historia: el título de la Copa Libertadores de 2013.

El argentino elogió también a Dudu, a quien consideró "determinante" en el camino hacia la primera final de la Sudamericana del club de Belo Horizonte, que el año pasado fue subcampeón de la Libertadores bajo el mando de otro argentino, Gabriel Milito.

Sampaoli dejó claro, sin embargo, que el equipo requiere mejorar en ataque para dejar atrás los problemas de Hulk y sus delanteros y volver a trascender en la escena internacional: "Tenemos que evolucionar".

Visitante peligroso

Campeón de la Copa Sudamericana en 2019 y 2022, ya el Independiente del Valle demostró en esta edición del evento, en su cruce de cuartos de final ante el colombiano Once Caldas, que es un visitante de mucho cuidado.

Perdió 2-0 en casa, pero triunfó a domicilio con idéntico marcador para forzar los penaltis y avanzar.

"Claro que podemos ganar, a pesar de que Atlético Mineiro es muy fuerte de local y aprovecha muy bien las individuales que tiene, que son de primer nivel", declaró a periodistas el técnico del equipo, el español Javier Rabanal.

El líder del rentado ecuatoriano tiene dos bajas importantes por lesión, la del central Andy Velasco y la del mediocampista Juan Cazares.

Del Valle llega, no obstante, descansado, pues su partido contra Liga de Quito en el campeonato de Ecuador fue suspendido para permitir a ambos equipos preparar sus compromisos internacionales.

Liga está en las semifinales de la Libertadores y espera definir esta semana su cruce ante el poderoso Palmeiras, en Sao Paulo, después de ganarle 3-0 la semana pasada. Flamengo y Racing chocan en la otra llave.

Alineaciones probables:

Atlético Mineiro: Everson - Iván Román, Vitor Hugo, Junior Alonso - Natanael, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana - Biel, Hulk, Dudu. DT: Jorge Sampaoli.

Independiente del Valle: Guido Villar - Matías Fernández, Richard Schunke, Mateo Carabajal, Gustavo Cortez - Jordy Alcívar - Darwin Guagua, Junior Sornoza, Patrik Mercado - Claudio Spinelli, Michael Hoyos. DT: Javier Rabanal.

