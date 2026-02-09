Minera canadiense anuncia la muerte de varios de sus trabajadores secuestrados en México

La minera canadiense Vizsla Silver informó que fueron hallados muertos varios de sus trabajadores que habían sido secuestrados en México hace dos semanas, según reportes de familiares de las víctimas.

"Hemos sido informados por varias familias que sus allegados, nuestros colegas, que fueron secuestrados en la mina Concordia (México), han sido hallados muertos", indicó en un comunicado la empresa con sede en Vancouver, sin precisar el número de fallecidos.

La minera señaló que se encuentra a la espera de confirmación por parte de las autoridades mexicanas. En total, 10 trabajadores fueron raptados el 23 de enero en la mina ubicada en el estado de Sinaloa.