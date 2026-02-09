Minera canadiense Vizsla Silver afirma que fueron hallados muertos trabajadores secuestrados en México

9 feb (Reuters) - La minera canadiense Vizsla Silver informó el lunes que fueron hallados muertos trabajadores que habían sido secuestrados en las instalaciones de la empresa en la localidad mexicana Concordia.

El mes pasado, la firma con sede en Vancouver, dijo que 10 miembros de su equipo fueron secuestrados en su proyecto Pánuco, ubicado en el norteño estado Sinaloa.

La compañía afirmó que está a la espera de la confirmación de las autoridades mexicanas y que proporcionará más información al respecto.

La industria minera de México lamentó los hechos y llamó al Gobierno a garantizar condiciones de seguridad para el sector.

Las acciones de Vizsla se hundían un 12,6% en la jornada. (Reporte de Pranav Mathur en Bangalore; Editado en español por Noé Torres)