Minera de oro Newmont invertirá cerca de US$800 millones en mina Cerro Negro de Argentina: Ministro de Economía
BUENOS AIRES, 24 feb (Reuters) - El gigante minero Newmont invertirá cerca de 800 millones de dólares en la mina Cerro Negro de Argentina, informó el martes el ministro de Economía del país austral, Luis Caputo, en su cuenta de X.
"La empresa reactivará el proyecto Cerro Negro Expansión 1 (CNE1), que incluye más de 30 obras clave, tanto en la superficie como en el interior de la mina de oro ubicada en la provincia de Santa Cruz", dijo Caputo.
"Esta inversión apunta a fortalecer la seguridad operativa de la empresa, potenciar el empleo y favorecer el desarrollo regional", agregó.
(Reporte de Eliana Raszewski)