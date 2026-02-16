Minera Vicuña, de BHP y Lundin, anuncia inversión total de 18.000 mln dlr en proyectos de cobre en Argentina

BUENOS AIRES, 16 feb (Reuters) - ‌La minera ‌Vicuña ⁠Corp. anunció el lunes una inversión ​total ⁠de ⁠18.000 millones de dólares ​a lo largo de ‌varios años ​en dos ​proyectos de cobre, oro y plata en el norte de Argentina, informó ​la empresa en ⁠un comunicado donde presentó su Evaluación ‌Económica Preliminar (PEA).

Vicuña, formada por la australiana BHP y la canadiense Lundin, precisó que la ‌inversión inicial en sus proyectos Josemaría ⁠y Filo del ‌Sol, en ⁠la provincia ⁠de San Juan, será de 7.000 millones de dólares desde 2027 ‌hasta el inicio ​de la producción previsto para 2030. (Reporte de Lucila Sigal; Editado ‌por Jorge Otaola)