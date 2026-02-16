Minera Vicuña, de BHP y Lundin, anuncia inversión total de US$ 18.000 millones en proyectos de cobre en Argentina

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 16 feb (Reuters) - La minera Vicuña Corp. anunció el lunes una inversión total de US$18.000 millones a lo largo de varios años en dos proyectos de cobre, oro y plata en el norte de Argentina, informó la empresa en un comunicado donde presentó su Evaluación Económica Preliminar (PEA).

Vicuña, formada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, precisó que la inversión inicial en sus proyectos Josemaría y Filo del Sol, en la provincia de San Juan, será de US$7.000 millones desde 2027 hasta el inicio de la producción previsto para 2030.

La minera dijo que espera convertirse en la mayor inversión extranjera directa en Argentina y ubicarse entre las cinco principales operaciones de cobre, oro y plata del mundo.

"Una inversión de esta magnitud se espera que genere beneficios económicos de largo plazo, fortaleciendo las exportaciones, la infraestructura productiva y la creación de empleo", indicó en un comunicado.

Vicuña espera tener una producción anual promedio durante los primeros 25 años completos de aproximadamente 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata, agregó.

Durante los primeros 10 años de producción, se prevé que el proyecto entregue unos 2,5 millones de toneladas (Mt) de cobre, 5,5 millones de onzas (Moz) de oro y 214 millones de onzas (Moz) de plata, en relación a las etapas de su proyecto binacional entre Argentina y Chile.

La primera etapa se enfocará en Josemaría con el desarrollo de una mina a cielo abierto y una planta concentradora, con el objetivo de acelerar la producción inicial y generar flujo de caja operativo temprano.

La segunda etapa contempla el desarrollo de los recursos de óxido de Filo del Sol y una planta para la recuperación de cobre, oro y plata, ampliando la capacidad productiva del proyecto. La tercera etapa prevé la expansión de la planta concentradora y el desarrollo del depósito de sulfuros de Filo del Sol para elevar la producción a 293.000 toneladas por día.

Josemaría, un depósito avanzado de cobre ubicado a 4.230 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en etapa de preconstrucción, mientras que Filo del Sol, a 11 kilómetros de distancia, con una parte en la región chilena de Atacama, continúa en prefactibilidad, con los primeros estudios de ingeniería y campañas intensivas de perforación.

Argentina no produce cobre desde el cierre de la mina Alumbrera en 2018, pero tiene proyectos de clase mundial con los que busca posicionarse en el mapa mundial en un contexto de creciente demanda del metal para la electrificación, mientras el país intenta atraer las divisas extranjeras que tanto necesita.

Vicuña solicitó en diciembre su adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que prevé beneficios impositivos y legales a proyectos de exportación, bajo la categoría Peelp (Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo).

"Argentina contará con una de las mayores minas de cobre, oro y plata del mundo (Top 5 a nivel mundial). Más inversión, más exportaciones y mucho más empleo para los argentinos. Creamos las condiciones para que esto suceda", dijo el canciller argentino, Pablo Quirno, en su cuenta de X.

(Reporte de Lucila Sigal; Editado por Jorge Otaola)