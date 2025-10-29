Mineral de hierro alcanza máximos de dos semanas antes de la reunión Trump-Xi

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 29 oct (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro subían el miércoles por tercera sesión consecutiva hasta alcanzar su nivel más alto en dos semanas, impulsados por el optimismo sobre un acuerdo comercial entre las dos mayores economías del mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se dirige a Corea del Sur el miércoles y a reuniones de alto nivel el jueves con el presidente chino, Xi Jinping, dijo que espera reducir los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos a cambio del compromiso de Pekín de frenar las exportaciones de precursores químicos de fentanilo.

La relajación de las tensiones comerciales entre EEUU y China ha mejorado el sentimiento general de riesgo, dijeron analistas de la correduría Xinhu Futures en una nota. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerraba con una subida del 1,96%, a 804,5 yuanes (US$112,94) la tonelada métrica, su nivel más alto desde el 14 de octubre. El mineral de hierro de referencia para diciembre de la Bolsa de Singapur avanzaba un 1,42%, hasta US$107,25 la tonelada, su nivel más alto desde el 14 de octubre. Por otra parte, las expectativas de una oleada de reaprovisionamiento de las acerías del norte de China para satisfacer las necesidades de producción tras la conclusión de los recortes de producción dieron cierto apoyo a los precios de este ingrediente clave de la siderurgia.

Las acerías de algunas regiones septentrionales, incluido el principal centro siderúrgico, la ciudad de Tangshan, se vieron obligadas a aplicar controles de producción a partir del lunes a raíz de un pronóstico de empeoramiento de la calidad del aire. Por su parte, la minera brasileña Vale se mostró muy optimista sobre la demanda de mineral de hierro a largo plazo. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, borraron las pérdidas anteriores y avanzaban un 3,5% y un 1,9%, respectivamente.

"La subida de precios se vio impulsada por el nuevo énfasis de algunas autoridades en tomar medidas drásticas contra la competencia de tipo involutivo", dijeron los analistas de Galaxy Futures.

A principios de julio, China se comprometió a frenar la excesiva guerra de precios, lo que despertó la esperanza de una oleada de reformas de la oferta y disparó los precios del carbón ese mismo mes.

La mayoría de los índices de referencia del acero de la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaban terreno.

Las barras de acero

subían un 1%, las bobinas laminadas en caliente

avanzaban un 1,21%, el alambrón subía un 0,48% y el acero inoxidable subía un 0,31%.

(1 dólar = 7,1230 yuanes chinos renminbi) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)