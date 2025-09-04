Mineral de hierro alcanza máximos de varias semanas tras la mejora de la demanda china

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 4 sep (Reuters) - Los precios de los futuros del mineral de hierro subían el jueves por tercera sesión consecutiva hasta alcanzar máximos de varias semanas, favorecidos por la esperanza de una mejora de la demanda china. El aumento de las existencias de acero, sin embargo, avivó la preocupación por el ritmo de reanudación de la producción siderúrgica y limitó las ganancias. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerró la sesión diurna con una subida del 1,67%, a 791,5 yuanes (US$110,65) la tonelada métrica, alcanzando el nivel más alto desde el 14 de agosto. El mineral de hierro de referencia para octubre en la Bolsa de Singapur subía un 1,66% hasta US$104,95 la tonelada a las 0800 GMT. Al principio del día había alcanzado su nivel más alto desde el 24 de julio, US$105,35.

Algunos fabricantes de acero planeaban reanudar la producción el jueves y aumentar el aprovisionamiento de materias primas, dijo en una nota Yingguang Wang, analista de la consultora Lange Steel, un día antes.

Las acerías de Tangshan, uno de los principales centros siderúrgicos chinos, se vieron obligadas a restringir la producción para garantizar una mejor calidad del aire con motivo de un desfile militar en Pekín el 3 de septiembre para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que debilitó temporalmente la demanda de mineral. "Hoy ha salido mucho dinero de los mercados bursátiles para comprar mineral de hierro", dijo un operador de Singapur, que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar con los medios de comunicación. "Pero estoy planeando crear algunas posiciones cortas, ya que no soy tan optimista", añadió. Las bolsas chinas caían, ya que los inversores tomaron beneficios de la subida de las acciones tecnológicas tras informaciones de posibles restricciones regulatorias a la especulación.

El aumento de las existencias de acero y la escasa demanda pueden impedir que las acerías reanuden rápidamente la producción, lo que podría reducir el apetito por las materias primas y, por tanto, frenar las subidas de precios. Los analistas del bróker Yongan Futures señalaron que las previsiones de acumulación de existencias en los puertos frenaron la subida de los precios. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, cayeron un 1,97% y un 1,37%, respectivamente. Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái fueron dispares. Las barras de acero apenas variaron, las bobinas laminadas en caliente subían un 0,24%, el alambrón avanzaba un 0,34%, mientras que el acero inoxidable caía un 0,58%.

(US$1 = 7,1529 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)