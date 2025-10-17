Mineral de hierro apunta a pérdida semanal ante la tensión entre EEUU y China y una mayor oferta

PEKÍN, 17 oct (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro se encaminaban hacia una pérdida semanal, coincidiendo la preocupación por las perspectivas de la demanda, debido a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, con las perspectivas de un aumento de la oferta de mineral para el resto del año. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerraba con una caída del 0,19%, a 771 yuanes (US$108,19) la tonelada métrica, lo que eleva la pérdida semanal al 3,1%. El mineral de hierro de referencia para noviembre de la Bolsa de Singapur bajaba un 0,65%, a US$104,25 la tonelada, a las 0755 GMT. En lo que va de semana registra un descenso del 2%.

Los precios de este ingrediente clave de la siderurgia encontraron cierto apoyo en la firme demanda de China, principal consumidor, que contribuyó a limitar aún más las caídas el viernes.

La producción media diaria de metal caliente se situó en 2,41 millones de toneladas en la semana hasta el 16 de octubre, un nivel que dicta una demanda constante de mineral a pesar de un ligero descenso del 0,2% semana a semana, según mostraron los datos de la consultora Mysteel.

El regreso de las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China reavivó las preocupaciones sobre si el principal consumidor de metales del mundo podría alcanzar su objetivo de crecimiento económico de alrededor del 5%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con poner fin a algunos lazos comerciales con China y con imponer aranceles adicionales del 100% a las importaciones de la segunda mayor economía después de que Pekín ampliara la semana pasada las restricciones a la exportación de tierras raras, vitales para los vehículos eléctricos y los sectores de defensa.

Las expectativas de una mayor oferta en el cuarto trimestre aumentaron la presión sobre los precios del mineral. El mayor proveedor mundial de mineral de hierro, Rio Tinto, dijo el martes que necesita un buen final de año para cumplir su objetivo de envíos de mineral de hierro. Otros ingredientes de la siderurgia, como el carbón de coque y el coque subían un 1,46% y un 1,64%, respectivamente, al enfrentarse a restricciones de suministro debidas a controles de seguridad, según los analistas.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái se movían lateralmente. Las barras de acero

apenas variaban, las bobinas laminadas en caliente bajaban un 0,16%, el alambrón avanzaba un 0,72% y el acero inoxidable subía un 0,68%.

(US$1 = 7,1262 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Colleen Howe; edición de Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)