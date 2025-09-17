Mineral de hierro cae ante el aumento de los envíos y la preocupación por la demanda

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 17 sep (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro bajaban el miércoles en las principales bolsas, lastrados por el aumento de los envíos del principal productor, Brasil, y unas perspectivas prudentes de la demanda de acero. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) bajaba un 0,25% a 803,5 yuanes (US$113,06) la tonelada métrica, a las 0303 GMT. El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,11% a US$105,6 la tonelada.

Según el bróker Galaxy Futures, el consumo manufacturero de acero creció un 7% interanual durante el primer semestre, pero la demanda de acero de uso final cayó con fuerza en el tercer trimestre, y el crecimiento interanual de agosto en el consumo nacional de acero de uso final probablemente sea el más bajo de 2025.

A nivel mundial, los envíos de mineral de hierro aumentaron en el tercer trimestre, y Brasil concentró la mayor parte.

Aun así, la consultora Mysteel señaló que los precios del mineral de hierro importado en China aumentaron la semana pasada, impulsados por la mayor demanda de los fabricantes de acero del norte de China tras el levantamiento de las restricciones a la producción y la reanudación de las operaciones normales.

La producción de arrabio, un indicador de la demanda de mineral de hierro, aumentó en 117.100 toneladas intermensuales hasta los 2,4055 millones de toneladas, según informó el miércoles el bróker chino Everbright Futures en una nota. Thyssenkrupp Steel Europe, el mayor productor de acero de Alemania, ha recibido una oferta de adquisición no vinculante de Jindal Steel International, parte del grupo indio Naveen Jindal.

Jindal Steel ha prometido realizar importantes inversiones y tiene previsto convertir la unidad en la principal siderúrgica europea de bajas emisiones.

Otros componentes de la siderurgia en el DCE se mantenían estables: el carbón de coque

cotizaba plano y el coque

subía un 0,09%, tras las ganancias de más del 5% de ambos en la sesión anterior.

Es probable que continúen los controles puntuales de la sobreproducción en las minas de carbón, lo que proporcionará un apoyo significativo a los precios del carbón de coque, añadió Galaxy en la misma nota.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaban todos.

Las barras de acero

descendían un 0,35%, las bobinas laminadas en caliente

perdían un 0,59%, el alambrón

descendía un 0,57% y el acero inoxidable bajaba un 1%.

(US$1 = 7,1071 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)