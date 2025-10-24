Mineral de hierro cae ante el descenso de la demanda china

PEKÍN, 24 oct (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro caían el viernes, rompiendo una racha de tres sesiones al alza, al debilitarse la demanda en China, principal consumidor, por la contracción de los márgenes del acero. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) con un descenso del 0,58%, a 771 yuanes (US$108,24) la tonelada métrica, registrando una caída semanal del 0,1%.

A las 0711 GMT, el mineral de hierro de referencia para noviembre de la Bolsa de Singapur bajaba un 0,57%, a US$104,05 la tonelada, lo que supone un aumento del 0,1% en lo que va de semana.

La menor producción de metal caliente, un indicador de la demanda de mineral de hierro, arrastró a la baja los precios del ingrediente clave para la fabricación de acero, dijo Ying Cao, analista en Pekín del bróker SDIC Futures.

Según datos de la consultora Mysteel, la producción media diaria de metal caliente descendió por cuarta semana consecutiva un 0,4% respecto a la semana anterior, hasta situarse en 2,4 millones de toneladas en la semana del 23 de octubre, la más baja desde el 5 de septiembre.

"Esperamos que la producción de metal caliente siga cayendo en las próximas semanas, mientras los precios más altos del carbón han reducido los márgenes del acero, obligando a algunas acerías a recortar la producción", dijo Cao. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, subían un 1,42% y un 1,53%, respectivamente, impulsados por la caída de la oferta provocada por la paralización de las operaciones mineras en algunos centros de producción de carbón, según los analistas de GF Futures.

No obstante, las esperanzas de una relajación de las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo contribuyeron a limitar las pérdidas de precios.

El vice primer ministro chino, He Lifeng, se reunirá a partir del viernes con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y con el representante de Comercio, Jamieson Greer, en un intento de aliviar un inesperado brote de tensión antes de una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping. Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái se movían lateralmente. La barra de refuerzo caía un 0,75%, el alambrón perdía un 0,18%, mientras que la bobina laminada en caliente subía un 0,03% y el acero inoxidable ganaba un 0,71%.

(US$1 = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Colleen Howe; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)