Mineral de hierro cae ante la débil demanda china de acero pese a la reposición de existencias

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 23 sep (Reuters) - Los precios de los futuros del mineral de hierro cerraron a la baja el martes, presionados por los indicios de una menor demanda de acero para uso final en China, aunque la reposición de existencias antes de la festividad del Día Nacional chino proporcionó cierto apoyo durante la sesión. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) disminuyó un 1,23%, hasta 802,5 yuanes (US$112,83) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur cotizaba un 0,19% a la baja, a US$105,6 la tonelada, a las 0700 GMT.

Mientras que el consumo de acero de fabricación aumentó en la primera mitad del año en más de un 7% interanual, la demanda de acero de uso final cayó bruscamente en el tercer trimestre, manteniendo los precios del mineral de hierro bajo presión, dijo el corredor chino Galaxy Futures en una nota.

Por su parte, China, principal productor de acero, frenará "estrictamente" la creación de nueva capacidad en el sector siderúrgico, ya que el país se enfrenta a un exceso de producción que ha provocado la caída de los precios.

Los principales productores de acero, Japón e India, registraron resultados dispares en la producción de acero bruto. La producción japonesa de acero bruto cayó un 3,4% en agosto, hasta 6,64 millones de toneladas interanuales, mientras que la de India aumentó un 14,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por otra parte, los mineros australianos de mineral de hierro alcanzaron un máximo de casi 18 meses, ya que la fuerte demanda de reabastecimiento en China antes de la temporada festiva hizo subir los precios del mineral de hierro.

En líneas generales, el jefe del banco central chino se comprometió el lunes a emplear diversas herramientas de política monetaria para apoyar la recuperación económica. El anuncio se produce tras los decepcionantes datos económicos publicados la semana pasada, entre ellos la caída de la producción fabril a su nivel más bajo en 12 meses.

Otros ingredientes siderúrgicos del DCE perdieron terreno: el carbón de coque

y el coque bajaban un 0,94% y un 0,67%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái caían todos. Las barras de acero

caían un 1%, las bobinas laminadas en caliente

un 1,33%, el alambrón un 0,36% y el acero inoxidable un 0,15%.

(US$1 = 7,1124 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de María Bayarri Cárdenas)