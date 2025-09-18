Mineral de hierro cae ante la débil demanda china

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 18 sep (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro bajaban el jueves, presionados por la débil demanda de los sectores manufacturero y de infraestructuras de China, aunque la reposición de inventarios antes de la fiesta nacional china limitaba las pérdidas. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) bajaba un 0,12%, hasta los 800 yuanes (US$112,57) la tonelada métrica, a las 0255 GMT. El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur cotizaba un 0,19% a US$105,25 la tonelada.

Por el lado de la demanda, la inversión en fabricación e infraestructuras siguió registrando un crecimiento interanual negativo en agosto, mientras que la demanda de acero de uso final cayó bruscamente en el tercer trimestre, en comparación con el aumento interanual del 7% en el consumo de acero de fabricación en el primer semestre del año, dijo el bróker chino Galaxy Futures.

No obstante, Galaxy añadió que la próxima reposición de existencias antes de la fiesta nacional china podría ayudar al sector de los metales ferrosos.

Mientras tanto, con el levantamiento de las restricciones de producción, la producción de arrabio, un indicador de la demanda de mineral de hierro, aumentó mes a mes a 2,4055 millones de toneladas, según datos del corredor Everbright Futures.

En cuanto a la oferta, la producción china de mineral de hierro en bruto aumentó un 8,8% interanual, hasta 81,63 millones de toneladas, mientras que los envíos del principal productor, Brasil, también aumentaron en el tercer trimestre. En términos generales, el índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis de sus principales competidores, cayó al nivel más bajo desde febrero de 2022 inmediatamente después de la decisión de la Reserva Federal de recortar los tipos de interés, pero repuntó hasta 97,074. Un billete verde más fuerte hace que los activos denominados en dólares sean menos asequibles para los tenedores de otras divisas.

Otros ingredientes siderúrgicos del DCE perdían terreno: el carbón de coque

y el coque bajaban un 0,89% y un 0,26%, respectivamente.

Todas las referencias siderúrgicas de la Bolsa de Futuros de Shanghái caían. Las barras de acero

descendían un 0,51%, las bobinas laminadas en caliente

un 0,65%, el alambrón un 0,24% y el acero inoxidable un 0,19%.

(US$1 = 7,1066 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)