Mineral de hierro cae ante la tensión entre EEUU y China y mayores existencias de acero

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 15 oct (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro caían el miércoles por segunda sesión consecutiva, impulsados por las preocupaciones sobre las perspectivas de la demanda derivadas de un empeoramiento de la disputa comercial entre China y Estados Unidos y el aumento de las existencias de acero en el principal consumidor, China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Washington estaba considerando poner fin a algunos con China.

tra señal de las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo que pesó sobre el sentimiento del mercado y presionó los precios de las materias primas Estados Unidos y China comenzaron el martes a cobrar adicionales a las empresas de transporte marítimo de cada uno. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerraba la jornada con una caída del 1,46%, a 776,5 yuanes (US$108,97) por tonelada métrica. El contrato tocaba el martes su nivel más bajo en más de un mes. El mineral de hierro de referencia para noviembre en la Bolsa de Singapur caía un 0,45% a US$104,7 la tonelada a las 0810 GMT.

La acumulación de existencias de acero también pesó sobre los precios de este ingrediente clave de la siderurgia, lo que podría socavar los precios del acero, reducir los márgenes y hacer mella en el apetito de las acerías por más materias primas.

Según Zhuo Guiqiu, analista de Jinrui Futures, "los últimos datos muestran que los inventarios de acero siguen acumulándose, lo que aviva la preocupación por las perspectivas de la demanda de mineral".

"La producción de metal caliente podría sufrir nuevas caídas en medio de las crecientes pérdidas de algunas fábricas

A corto plazo, sin embargo, la demanda de mineral sigue siendo fuerte, lo que presta apoyo a los precios, según los analistas de Everbright Futures.

La producción diaria de acero bruto de las acerías miembros en los 10 primeros días de octubre aumentó un 7,5% respecto a los 10 días correspondientes de septiembre, según datos de la Asociación China del Hierro y el Acero, respaldada por el Estado. Otros ingredientes de la siderurgia, como el carbón de coque y el coque, avanzaban un 1,01% y un 0,34%, respectivamente. Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái fueron dispares. Las barras de acero caían un 0,85%, el acero inoxidable perdía un 0,24%, las bobinas laminadas en caliente cedían un 0,86%, mientras que el alambrón avanzaba un 0,45%.

(1 = 7,1259 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; Edición de Rashmi Aich y Ronojoy Mazumdar; edición en español de Paula Villalba)