Mineral de hierro cae ante las elevadas existencias de acero en China

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 11 sep (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro bajaban el jueves, en un momento en que la acumulación de existencias de acero por parte de China, principal consumidor, en la temporada alta de demanda pesó en el ánimo. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerró con una caída del 0,81%, a 795,5 yuanes (US$111,69) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para octubre de la Bolsa de Singapur perdía un 1,24%, hasta US$105,5 la tonelada, a partir de las 0835 GMT.

"Los inventarios de acero siguieron acumulándose, mientras que la demanda aún no ha dado señales claras de mejora, por lo que los bajistas dominaron la tendencia", dijo un analista en Shanghái.

Las existencias de los cinco principales productos siderúrgicos han aumentado por séptima semana consecutiva hasta alcanzar un máximo de más de cuatro meses de 15,15 millones de toneladas en la semana del 10 de septiembre, según datos de la consultora Mysteel.

(US$1 = 7,1226 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Ronojoy Mazumdar y Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)