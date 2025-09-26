Mineral de hierro cae en el acumulado semanal por planes de aranceles de la UE al acero chino

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 26 sep (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro bajaban el viernes y se encaminaban a terminar la semana a la baja, lastrados por el plan de la Comisión Europea de imponer fuertes aranceles a las importaciones chinas de acero. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) bajaba un 0,56%, hasta los 799,5 yuanes (US$112,10) por tonelada métrica a las 0310 GMT, y se encaminaba a terminar la semana con un descenso del 0,74%. El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur caía un 0,09% a US$105,5 la tonelada, y se disponía a terminar la semana con un descenso del 0,19%.

La Comisión Europea planea imponer aranceles del 25%-50% al acero chino y productos afines en las próximas semanas, según el diario económico alemán Handelsblatt.

La medida pretende limitar las importaciones de acero y proteger a los productores nacionales, tras el exceso de capacidad mundial sigue presionando los márgenes de beneficio.

Los analistas estiman que las exportaciones chinas de acero alcanzarán un récord este año, tendencia agravada por la débil demanda del sector inmobiliario nacional.

La restricción de las importaciones de acero de China tiene como principal objetivo apoyar a los productores nacionales de acero y garantizar la supervivencia de las industrias locales, dijo un comerciante en Singapur bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar con los medios de comunicación.

Estas medidas reflejan una preocupación creciente, ya que las economías occidentales reconocen cada vez más la importancia de mantener cierta capacidad de fabricación nacional para la resistencia estratégica, añadió el comerciante.

Los inventarios de los cinco principales productos de acero al carbono en las acerías chinas aumentaron un 0,7% semanal entre el 19 y el 25 de septiembre, invirtiendo los descensos de las dos semanas anteriores, según datos de la consultora china Mysteel.

Los analistas de ANZ señalaron que el ritmo de crecimiento de los inventarios se había acelerado en las últimas semanas, apoyando tanto al acero como a los mercados de materias primas.

Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE caían, con el carbón de coque

y el coque perdiendo un 0,98% y un 1,49%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái retrocedían.

Las barras de acero

caían un 0,73%, las bobinas laminadas en caliente

un 0,63%, el alambrón un 0,43% y el acero inoxidable un 0,58%.

(US$1 = 7,1322 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sumana Nandy; editado en español por Patrycja Dobrowolska)