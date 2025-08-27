Mineral de hierro cae mientras la creciente oferta compensa la firme demanda a corto plazo

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 27 ago (Reuters) -

Los precios del mineral de hierro caían el miércoles por segunda sesión consecutiva, en un momento en que el aumento de la oferta la fuerte demanda a corto plazo de este ingrediente para la fabricación de acero. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE, por sus siglas en inglés) cerraba con un descenso del 0,64%, a 777,5 yuanes (US$108,70) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur se mantenía estable en US$102,35 la tonelada, a las 0714 GMT.

Los buenos márgenes de la siderurgia hicieron que la producción diaria de metal caliente rondara los 2,4 millones de toneladas, lo que generó una firme demanda de materias primas, incluido el mineral de hierro, y frenó la caída de los precios.

Los beneficios de los fabricantes de acero chinos se dispararon un 5175%, hasta los 64.400 millones de yuanes en los siete primeros meses, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, mientras que los beneficios industriales de China cayeron por tercer mes consecutivo en julio.

Mientras tanto, los analistas señalaron que se espera que la oferta de mineral de hierro aumente en lo que queda de año, lo que ejercería una mayor presión sobre los precios.

Los envíos de Australia, proveedor clave, no alcanzaron las expectativas en el primer semestre, tras las perturbaciones provocadas por los ciclones a principios de año.

Además, el consumo de acero en las fases posteriores del proceso mostró signos de debilitamiento al caer la demanda en el sector manufacturero, según el bróker Galaxy Futures.

Los inventarios de acero ascendieron a 15,67 millones de toneladas entre el 11 y el 20 de agosto, un 4% más que en el periodo anterior de 10 días, según datos de la Asociación China del Hierro y el Acero, que cuenta con respaldo estatal.

Crecen las dudas sobre si la demanda de acero experimentará en septiembre el habitual repunte estacional previsto.

La escasa demanda de acero podría reducir el apetito por materias primas.

Mientras tanto, otros ingredientes de la siderurgia, el carbón de coque

y el coque, descendían un 3,87% y un 2,82%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdían terreno.

Las barras de acero

retrocedían un 0,48%, las bobinas laminadas en caliente

un 0,92%, el alambrón un 1,22% y el acero inoxidable un 0,12%.

(US$1 = 7,1529 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)