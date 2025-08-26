Mineral de hierro cae mientras las amenazas arancelarias avivan la preocupación por la demanda

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 26 ago (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro bajaban el martes, en un momento en que las nuevas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las preocupaciones sobre las perspectivas de la demanda. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE, por sus siglas en inglés) de China cayó un 0,7%, a 776,5 yuanes (US$108,56) la tonelada métrica, tras tocar el lunes su nivel más alto desde el 14 de agosto. El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur descendía un 0,93% a US$102,3 la tonelada, a las 0654 GMT.

Trump dijo el lunes que China tiene que dar a Estados Unidos imanes o "tenemos que cobrarles un arancel del 200% o algo así", en medio de una disputa comercial entre ambos.

Trump también amenazó a los países que tienen impuestos digitales con "aranceles adicionales posteriores" sobre sus bienes si no eliminan esa legislación.

Esas amenazas se produjeron después de que Estados Unidos cerrara acuerdos comerciales con varios países y regiones tras múltiples rondas de negociaciones, aliviando los temores a una recesión mundial que perjudique la demanda de materias primas.

Los precios del mineral de hierro han bajado en el último año debido a la caída de la demanda del principal consumidor, China, que se enfrenta a la deflación y a la debilidad de la confianza del consumidor.

La caída de los precios del mineral de hierro ha mermado los beneficios de varias grandes mineras. La australiana Fortescue

registró su menor beneficio anual en seis años, mientras que el beneficio anual de BHP

cayó al nivel más bajo de los últimos cinco años. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia en el DCE, borraron las ganancias anteriores y descendían un 3,17% y un 2,41%, respectivamente.

La mayor parte de las referencias siderúrgicas de la Bolsa de Futuros de Shanghái se debilitaban. Las barras de acero

cedían un 0,99%, las bobinas laminadas en caliente

descendían un 0,71%, el alambrón

perdía un 0,89%, mientras que el acero inoxidable

subía un 0,08%.

(US$1 = 7,1529 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)