Mineral de hierro cae por segunda semana consecutiva mientras la producción siderúrgica china crece

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 22 ago (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro bajaban el viernes, ampliando las pérdidas semanales a una segunda semana consecutiva, mientras que el aumento de la producción de acero en China, a pesar de la atonía de la demanda, presionó los márgenes del acero y los costes de los insumos de mineral de hierro. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cotizaba un 0,71% a la baja, a 770 yuanes (US$107,25) la tonelada métrica. Esta semana ha caído un 0,97%. El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur perdía un 0,71% a US$100,45 la tonelada, perdiendo un 1,42% en lo que va de semana, a las 0717 GMT.

"Los nuevos datos semanales publicados el jueves indican que algunas acerías han comenzado a aumentar la producción de determinados productos siderúrgicos, en consonancia con las tendencias que hemos observado durante las últimas dos semanas utilizando imágenes y lecturas diarias de satélites térmicos", dijo Atilla Widnell, director gerente de Navigate Commodities en Singapur.

Atilla añadió que, como resultado, una producción de acero relativamente mayor en un entorno de escasa demanda ejerce una presión a la baja sobre los márgenes del acero y los costes de los insumos, incluido el mineral de hierro.

Otros ingredientes siderúrgicos del DCE caían, con el carbón de coque

y el coque cediendo un 0,17% y un 0,03%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdían terreno en su mayoría. Las barras de acero

caían un 0,35%, las bobinas laminadas en caliente

un 0,86% y el acero inoxidable un 0,51%. El alambrón subía un 0,24%.

(US$1 = 7,1792 yuanes chinos)