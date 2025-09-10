Mineral de hierro cede tras la toma de beneficios y los débiles datos de inflación de China

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 10 sep (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro retrocedían el miércoles, algunas tomas de beneficios y unos datos de inflación más débiles de lo esperado en China, el principal consumidor, aunque las apuestas de recuperación de la demanda junto con la reanudación de la producción entre las fábricas frenaron las pérdidas. El mineral de hierro de referencia para octubre en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,33%, a US$107 la tonelada métrica, a las 0913 GMT, tras haber alcanzado el martes su nivel más alto desde el 25 de febrero, a US$107,65. El contrato de mineral de hierro para enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerraba la jornada con una subida del 0,25%, a 805 yuanes (US$113,03) la tonelada, tras tocar el máximo desde el 25 de julio, a 814 yuanes, en la sesión anterior.

Los operadores han liquidado algunas posiciones largas para recoger beneficios, lo que ha provocado un descenso de los precios, según Steven Yu, analista de la consultora Mysteel. "Actualmente, la dirección del mercado no está lo bastante clara y el movimiento de los precios se debió principalmente a las expectativas, por lo que es normal ver cierta corrección a la baja tras un repunte de los precios", dijo.

Además, los precios al consumo de China bajaron en agosto un 0,4% con respecto al año anterior, por debajo de la previsión de Reuters de una caída del 0,2%, lo que pesó en el ánimo. Además, la minera brasileña Vale dijo el martes que se había extinguido un incendio que afectó a una torre auxiliar en su terminal marítima de Ponta da Madeira.

La minera dijo que el incendio no afectó a su calendario de envíos de mineral de hierro ni a los volúmenes de material siderúrgico que espera enviar.

Sin embargo, se esperaba que la demanda de mineral mejorara después de que los siderúrgicos chinos reanudaran la producción tras un desfile militar en Pekín, lo que limitaría las pérdidas de precios. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, bajaban un 1,93% y un 0,77%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdían terreno. Las barras de acero

caían un 0,73%, las bobinas laminadas en caliente

un 0,39%, el alambrón un 0,3% y el acero inoxidable un 0,12%.

(US$1 = 7,1218 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)