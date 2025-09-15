Mineral de hierro cierra a la baja ante la debilidad del sector inmobiliario chino

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 15 sep (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro cerraban a la baja el lunes, presionados por la persistente debilidad del sector inmobiliario chino, uno de los principales consumidores, aunque los índices de referencia del acero y los ingredientes de la siderurgia registraban ganancias. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) caía un 0,31%, hasta 796 yuanes (US$111,75) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,28%, a US$105,4 la tonelada, a las 0703 GMT.

Los precios de las viviendas nuevas en China cayeron un 0,3% en agosto, en comparación con el mes anterior, continuando una tendencia a la baja que comenzó en mayo de 2023 y destacando la debilidad de la demanda en el mercado inmobiliario.

Mientras tanto, los nuevos préstamos bancarios en China repuntaron en agosto, tras una inesperada contracción en julio, pero la recuperación fue más débil de lo previsto, en un momento en que la caída del sector inmobiliario y los esfuerzos del Gobierno para frenar el exceso de capacidad industrial siguieron frenando la demanda de crédito.

La producción de acero bruto de China cayó un 0,7% interanual y la de los ocho primeros meses del año descendió un 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Aun así, los futuros del mineral de hierro registraban la semana pasada su tercera subida semanal consecutiva, impulsados por la renovada actividad de las acerías en China tras la conclusión de las restricciones medioambientales a la producción relacionadas con un desfile militar, según los analistas de ANZ.

Se espera que la demanda interna de acero para la construcción se recupere ligeramente en septiembre, impulsada por las mejores condiciones meteorológicas en algunas regiones y la mejora de la salud financiera de algunos sectores no inmobiliarios, según la consultora china Mysteel.

Otros ingredientes siderúrgicos del DCE subían: el carbón de coque

y el coque se revalorizaban un 4,4% y un 4,62%, respectivamente.

Ante la proximidad de las largas vacaciones del Día Nacional chino, las empresas siderúrgicas y de coque están incrementando ligeramente sus reservas de carbón de coque, según señaló en una nota el bróker Hexun Futures.

Todos los índices de referencia del acero de la Bolsa de Futuros de Shanghái subían: las barras de acero avanzaban un 0,93%, las bobinas laminadas en caliente un 0,87%, el alambrón un 0,37% y el acero inoxidable un 1,2%.

(US$1 = 7,1232 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)