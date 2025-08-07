Mineral de hierro de Dalian cede ante la inquietud de la demanda y las exportaciones de Brasil

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 7 ago (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro de Dalian bajaban el jueves, mientras los inversores sopesaban las inciertas perspectivas de la demanda frente a los esfuerzos por frenar el exceso de capacidad en China, en un momento en que las exportaciones récord del principal productor, Brasil, lastraban los ánimos del mercado. El contrato de mineral de hierro para septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE, por sus siglas en inglés) terminaba la jornada diurna con una caída del 0,25%, a 793 yuanes (US$110,47) la tonelada métrica. El contrato de referencia de mineral de hierro para septiembre en la Bolsa de Singapur se mantenía estable en US$101,8 la tonelada a las 0703 GMT. "Los futuros del mineral de hierro retrocedían, mientras los inversores sopesaron las turbias perspectivas de la demanda frente a los esfuerzos para frenar el exceso de capacidad que podrían conducir a mejoras en la economía", dijeron analistas de ANZ.

Brasil exportó un récord de 41,1 millones de toneladas métricas de mineral de hierro en julio, atribuyendo el aumento al avance de grandes proyectos en China y a la reanudación de la producción nacional. Según la consultora china Mysteel, se espera que el mercado chino del acero para la construcción pase en agosto de unas ganancias impulsadas por el sentimiento a una trayectoria más basada en los fundamentos.

La empresa también señaló que el reciente optimismo en el sector se está desvaneciendo, con la dinámica de la oferta y la demanda volviendo a ser el centro de atención. La producción media diaria de metal caliente sigue siendo elevada y se espera que se mantenga fuerte en agosto, mientras que la mejora de los beneficios de las acerías sigue apoyando los precios de las materias primas, dijo el bróker Hexun Futures. Mientras tanto, la debilidad del dólar estadounidense proporcionó cierto apoyo a los precios de los futuros del mineral de hierro, en un momento en que crecieron las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, en un contexto de preocupación por la influencia política en las instituciones estadounidenses.

Un dólar más débil hace que los activos denominados en dólares sean más asequibles para los tenedores de otras divisas. Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE ganaban terreno, con el carbón de coque y el coque subiendo un 2,29% y un 1,71%, respectivamente. Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái se revalorizaban en su mayoría. Las barras de acero y el alambrón avanzaban un 0,03%, el acero inoxidable un 0,54% y las bobinas laminadas en caliente un 0,35%.

(US$1 = 7,1783 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)