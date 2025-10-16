Mineral de hierro de Dalian, en mínimos de más de seis semanas tras la acumulación de existencias

PEKÍN, 16 oct (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro de Dalian extendían las caídas hasta alcanzar el jueves un mínimo de más de seis semanas, ya que la acumulación de inventarios de acero en China, principal consumidor, ensombrecía las perspectivas de la demanda de este ingrediente clave para la fabricación de acero. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (China) bajaba un 0,83%, hasta 774 yuanes (US$108,65) la tonelada métrica, a las 0330 GMT, después de haber tocado su nivel más bajo desde el 2 de septiembre, con 769,5 yuanes, al principio de la sesión. El mineral de hierro de referencia para noviembre en la Bolsa de Singapur, sin embargo, registraba un leve descenso del 0,11% a US$105 la tonelada, a las 0320 GMT, con la esperanza de nuevos recortes de tipos de la Reserva Federal de EEUU, lo que ayudó a frenar algunas pérdidas.

El miércoles, el contrato alcanzó un mínimo de casi una semana de US$103,6 la tonelada. Una moneda estadounidense más débil abarata las materias primas en dólares para los compradores que utilizan otras divisas.

El mercado ha vuelto a centrar su atención en la acumulación de existencias en la industria siderúrgica ante los indicios de desescalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, dijo Steven Yu, analista principal de la consultora Mysteel.

"Los inventarios de acero se están acumulando, lo que refleja que la elasticidad de la demanda es menor que la de la oferta", dijo Yu.

Además, los decepcionantes datos del crédito en China aumentaron la preocupación por las perspectivas de la demanda.

Los nuevos préstamos bancarios de China aumentaron menos de lo esperado en septiembre, mientras los dirigentes monetarios luchan por revertir una prolongada caída del sector inmobiliario y frenar el exceso de capacidad industrial.

La preocupación por la reanudación de la guerra comercial entre EEUU y China tras las tarifas portuarias, a pesar de que ambas partes dejaron la puerta abierta a las conversaciones, pesó sobre la confianza, haciendo caer los precios del mineral y del acero.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdían más terreno. Las barras de acero

caían un 0,33%, las bobinas laminadas en caliente

un 0,53%, el alambrón un 0,12% y el acero inoxidable un 0,32%. El carbón de coque y el coque, también ingredientes de la siderurgia, subían un 1,22% y un 0,67%, respectivamente.

(US$1 = 7,1240 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Colleen Howe; edición de Harikrishnan Nair; edición en español de María Bayarri Cárdenas)