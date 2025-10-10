Mineral de hierro de Dalian registra una subida semanal tras la mejora de los precios del acero

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 10 oct (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro subían el viernes y registraron ganancias semanales, apoyados por las expectativas de un aumento de los precios del acero y la mejora de los fundamentos del mercado. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) avanzaba un 1,02%, a 795 yuanes (US$111,56) la tonelada métrica. El contrato terminó la semana con una subida del 1,6%. El mineral de hierro de referencia para octubre de la Bolsa de Singapur cotizaba un 0,75% al alza, a US$105,7 la tonelada, a las 0217 GMT, y se prepara para una subida semanal del 1,6%.

Según el analista jefe de la consultora Mysteel, se espera que los precios del acero chino suban en octubre, tras el descenso constante de los dos últimos meses, apoyados por la mejora de los fundamentos del mercado y la aplicación prevista de políticas de estímulo económico más enérgicas por parte del Gobierno central.

A pesar de que se ha almacenado mineral de hierro antes de las vacaciones de la Semana Dorada, las restricciones de transporte están impidiendo a las acerías mantener inventarios adecuados de materia prima, lo que podría obligarlas a reducir la producción, según el bróker chino Hexun Futures.

Rusia está considerando una moratoria sobre las quiebras en la industria metalúrgica, en un momento en que el sector se enfrenta a una demanda tibia, altos tipos de interés y un rublo fuerte, y uno de sus principales fabricantes de acero estima que la demanda ha caído hasta un 15%.

Rusia es el quinto productor mundial de acero, con una producción de unos 71 millones de toneladas en 2024.

En general, el gasto medio de los turistas chinos durante las vacaciones de la Semana Dorada cayó a su nivel más bajo en tres años, ya que la debilidad del consumo sigue pesando sobre la segunda mayor economía del mundo.

La desaceleración se debe a las presiones de las políticas comerciales de Estados Unidos, las condiciones meteorológicas extremas, la intensa competencia de precios en los mercados nacionales y la persistente debilidad del sector inmobiliario.

Otros ingredientes siderúrgicos del DCE ganaban terreno: el carbón de coque

y el coque subían un 1,22% y un 1,86%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái fueron dispares. El alambrón

se mantenía plano, mientras que las barras de refuerzo

avanzaban un 0,52% y las bobinas laminadas en caliente, un 0,37%.

El acero inoxidable bajaba un 0,16%.

(1 dólar = 7,1264 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)