Mineral de hierro en Dalian cae a mínimo de 7 semanas tras débiles datos en China

PEKÍN, 20 oct (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro en Dalian caían el lunes a su nivel más bajo en siete semanas, en un momento en que una serie de datos poco alentadores en China, principal consumidor, aumentaron la preocupación por las perspectivas de la demanda de este ingrediente clave para la fabricación de acero. El contrato de mineral de hierro para enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerraba la jornada matutina con un descenso del 0,19%, a 770 yuanes (US$108,08) la tonelada métrica. Al principio de la sesión, alcanzó su nivel más bajo desde el 1 de septiembre, con 762,50 yuanes. Sin embargo, el mineral de hierro de referencia para noviembre de la Bolsa de Singapur subía un 0,41%, a US$104,35 la tonelada, a las 0354 GMT, apoyado por una divisa estadounidense más débil, que abarata las materias primas en dólares para los compradores que utilizan otras monedas. El precio de referencia de Singapur había alcanzado US$103,25, su nivel más bajo desde el 9 de octubre.

Es probable que el crecimiento económico de China se ralentizara en el tercer trimestre hasta su nivel más bajo en un año, mientras la prolongada recesión inmobiliaria y las tensiones comerciales pesan sobre la demanda.

Algunos indicadores clave, como la inversión inmobiliaria y los nuevos inicios de construcción, entre otros del mercado inmobiliario, apuntaron a unas sombrías perspectivas de la demanda de acero, arrastrando a la baja los precios del mineral.

Además, los precios de la vivienda nueva en China cayeron en septiembre al ritmo más rápido de los últimos 11 meses, lo que agravó el lastre del sector inmobiliario sobre el crecimiento económico general.

La atonía de la demanda de viviendas hizo que la producción china de acero crudo cayera en septiembre a su nivel más bajo en 21 meses, con los prolongados problemas del mercado inmobiliario como persistente lastre.

La demanda de acero suele ralentizarse en el cuarto trimestre, cuando las bajas temperaturas de las regiones septentrionales dificultan las actividades al aire libre. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, subían un 2,32% y un 1,43%, respectivamente, según los analistas.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái se movían en gran medida en un rango estrecho. Las barras de acero avanzaban un 0,13%, las bobinas laminadas en caliente y el acero inoxidable apenas variaban, mientras que el alambrón bajaba un 0,27%.

(1 dólar = 7,1243 yuanes chinos renminbi) (Información de Amy Lv y Colleen Howe; editado en español por Patrycja Dobrowolska)