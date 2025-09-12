Mineral de hierro en su tercera subida semanal ante la mejora de la demanda china y los problemas de oferta

PEKÍN, 12 sep (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro bajaban el viernes ante el aumento de los inventarios de mineral y acero, pero se mantenían en la senda de una tercera subida semanal consecutiva, apoyados por la mejora de la demanda en China, principal consumidor, y la preocupación por la oferta de proyectos en Guinea. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) bajaba un 0,56%, a 795,5 yuanes (US$111,73) la tonelada métrica, a las 0320 GMT. El contrato ha ganado un 1,1% en lo que va de semana. El mineral de hierro de referencia para octubre en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,17% a US$105,3 la tonelada, a las 0310 GMT, pero en lo que va de semana ha subido un 0,44%. La demanda de mineral de hierro repuntó al reanudar los fabricantes de acero la producción tras la conclusión de un desfile militar el 3 de septiembre, lo que prestó apoyo a los precios. Según datos de la consultora Mysteel, la producción media diaria de metal caliente, un indicador de la demanda de mineral, subió un 5% semana a semana hasta alcanzar un máximo de tres semanas de 2,41 millones de toneladas al 11 de septiembre. Esta semana, los precios cobraron impulso al aumentar la preocupación por el suministro del proyecto de Simandou en Guinea, tras conocerse que el gobierno local quería que Rio Tinto construyera refinerías locales. Esta medida podría limitar el volumen de mineral disponible para la exportación. La brusca caída de los envíos del principal proveedor, Brasil, en la primera semana de septiembre impulsó aún más la confianza alcista. Sin embargo, los precios recortaban las ganancias registradas el jueves, ya que el aumento de las existencias de acero durante la temporada alta de demanda de septiembre ejerció una presión a la baja.

Esta circunstancia, unida a un aumento semanal del 0,2% en las existencias portuarias de mineral de hierro, según datos de Mysteel, limitó las subidas semanales de los precios. Entre los demás ingredientes de la siderurgia, el carbón de coque subía un 0,26%, mientras que el coque bajaba un 0,46%. La mayoría de las referencias siderúrgicas de la Bolsa de Futuros de Shanghái languidecieron. Las barras de acero bajaban un 0,48%, las bobinas laminadas en caliente perdían un 0,21%, el alambrón caía un 0,4%, mientras que el acero inoxidable subía un 0,5%.

(US$1 = 7,1201 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de María Bayarri Cárdenas)