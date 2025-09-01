Mineral de hierro marca mínimo semanal ante reducción de los márgenes del acero y demanda débil

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 1 sep (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro caían el lunes a su nivel más bajo en una semana, afectados por la reducción de los márgenes del acero y las expectativas de una menor producción de acero antes de un desfile militar en China. El contrato de mineral de hierro para enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cerraba la sesión diurna con una caída del 2,67%, a 766 yuanes (US$107,09) la tonelada métrica. Al principio de la sesión, alcanzó su nivel más bajo desde el 20 de agosto, con 761 yuanes. A las 0700 GMT, el mineral de hierro de referencia para octubre en la Bolsa de Singapur perdía un 2,05%, hasta US$101,35 la tonelada, el nivel más bajo desde el 25 de agosto.

El estrechamiento de los márgenes del acero, junto a las expectativas de una menor producción de metal caliente, han presionado los precios del mineral, según el bróker Hongyuan Futures.

Los analistas esperan que la producción de metal caliente, indicador de la demanda de mineral de hierro, se reduzca drásticamente, en un momento en que las acerías de Tangshan y otras regiones del norte están frenando la producción para reducir la contaminación atmosférica antes del desfile que se celebrará el 3 de septiembre para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial.

Además, la escasa demanda de acero en China, debida a la persistente preocupación por el sector inmobiliario, ha estrechado los márgenes siderúrgicos y mermado el apetito por las materias primas.

La actividad manufacturera de China se contrajo por quinto mes consecutivo en agosto, según mostró una encuesta oficial el domingo, lo que sugiere que la demanda interna sigue siendo floja.

"Es el comienzo de una mala débil, con los inventarios de acero acumulándose y los débiles datos manufactureros", dijo un operador en Singapur. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, alcanzaban su nivel más bajo en cuatro semanas, con una caída del 3,29% y el 3,54%, respectivamente.

La mayoría de las referencias siderúrgicas de la Bolsa de Futuros de Shanghái retrocedían. Las barras de acero

perdían un 1,89%, las bobinas laminadas en caliente

caían un 1,58%, el alambrón

bajaba un 1,54%, mientras que el acero inoxidable

subía un 1,13%.

(1 dólar = 7,1529 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Sonia Cheema; edición en español de Paula Villalba)