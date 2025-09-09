Mineral de hierro repunta ante la inquietud por Simandou y la demanda de reaprovisionamiento

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 9 sep (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro subían el martes por sexta sesión consecutiva, impulsados por la creciente inquietud ante las perspectivas de suministro del gigantesco proyecto Simandou en Guinea, unida a las expectativas de mejora de la demanda en China, principal consumidor. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cerraba la sesión diurna con una subida del 2,03%, a 805 yuanes (US$112,98) la tonelada métrica.

Al principio de la sesión alcanzaba su nivel más alto desde el 25 de julio, 814 yuanes. El mineral de hierro de referencia para octubre de la Bolsa de Singapur subía un 1,64%, a US$107,15 la tonelada, a las 0800 GMT. El contrato alcanzó su nivel más alto desde el 25 de febrero, US$107,65. La minera Rio Tinto podría verse obligada a construir una refinería para el proyecto de mineral de Simandou, en Guinea, según informó el domingo el periódico australiano Financial Review.

El gigantesco proyecto de mineral de hierro, con una capacidad de producción anual de 120 millones de toneladas métricas y cuyo primer envío está previsto para noviembre, se consideraba un lastre para los precios en los próximos años.

Pero la intención del Gobierno guineano de procesar el mineral localmente puede reducir la disponibilidad del mineral que se exporta, apoyando los precios, dijeron un analista y un comerciante.

La atención se centra también en el ritmo de reanudación de la producción en la temporada alta en China y las correspondientes necesidades de reabastecimiento de materias primas, dijeron los analistas del bróker Shengda Futures.

Las acerías, que habían frenado la producción con motivo del desfile militar celebrado en Pekín el 3 de septiembre para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial, han reanudado gradualmente la producción a partir del 4 de septiembre.

Según los analistas de Jinrui Futures, se espera que la producción de metal caliente alcance un nivel relativamente alto esta semana, lo que respaldará la demanda de mineral.

Sin embargo, la reducción de los márgenes y la acumulación de existencias de acero podrían reducir el apetito comprador de las acerías, según los analistas de Shengda, lo que limitaría la subida de los precios. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, bajaban un 1,66% y un 1,21%, respectivamente.

La mayoría de los índices de referencia del acero de la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaban.

Las bobinas laminadas en caliente subían un 0,42%, el alambrón un 0,12%, el acero inoxidable un 0,43% y las barras de acero se mantenían estables.

(1 dólar = 7,1249 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich y Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)