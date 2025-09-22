Mineral de hierro repunta ante la mayor demanda de materiales de construcción

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 22 sep (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro subían el lunes, ante el aumento de la producción de acero de alto horno y la creciente demanda de materiales de construcción antes del Día Nacional de China. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) avanzaba un 0,37%, hasta 808,5 yuanes (US$113,65) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para septiembre de la Bolsa de Singapur se mantenía estable en US$105,7 la tonelada, a las 0709 GMT.

La producción de los productores chinos de acero de altos hornos siguió aumentando en conjunto en la semana terminada el 18 de septiembre, subiendo 0,2 puntos porcentuales hasta el 90,4%, debido en gran parte a la reanudación de las operaciones en el norte de China, según la consultora Mysteel.

Su producción combinada de metal caliente, indicador de la demanda de mineral de hierro, también crecía un 0,2% respecto a la semana anterior, hasta 2,41 millones de toneladas diarias.

Según Hexun Futures, la demanda de materiales de construcción está aumentando gracias a las reducciones de existencias que se están produciendo y a la reposición de existencias antes de las fiestas nacionales chinas.

Las existencias totales de mineral de hierro en los puertos chinos caían un 0,42% entre semana, hasta situarse en 132 millones de toneladas el 19 de septiembre, según datos de Steelhome.

China mantuvo sin cambios sus tipos de interés de referencia por cuarto mes consecutivo en septiembre, a pesar de los signos de desaceleración interna.

La producción mundial de acero bruto se situaba en 150,1 millones de toneladas en julio, lo que supone un descenso interanual del 1,3%. La producción china fue un 4% inferior, con 79,7 millones de toneladas, según datos de la Asociación Mundial del Acero. Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE fueron dispares, con el carbón de coque subiendo un 0,12% y el coque bajando un 0,43%.

Las importaciones chinas de carbón alcanzaron en agosto su nivel más alto en ocho meses, impulsadas por la subida de los precios internos. Sin embargo, los volúmenes siguieron siendo un 7% inferiores a los de un año antes, debido a la debilidad de la demanda y al aumento de la oferta nacional.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái también ganaban terreno. Las barras de acero

avanzaban un 0,85%, las bobinas laminadas en caliente

un 0,54%, el alambrón un 0,06% y el acero inoxidable un 0,31%.

(US$1 = 7,1141 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)