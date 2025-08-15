Mineral de hierro se encamina a un descenso semanal ante la debilitada demanda inmobiliaria china

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 15 ago (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro caían el viernes, camino de registrar una pérdida semanal, al debilitarse la demanda inmobiliaria en China. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cotizaba un 1,27% a la baja, a 774,5 yuanes (US$107,83) la tonelada métrica, a las 0328 GMT del viernes. En lo que va de semana, el contrato ha perdido un 1,34%. El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,14% a US$101,95 la tonelada. En lo que va de semana, el contrato ha perdido un 0,2%. La producción de acero bruto de China cayó en julio a su nivel más bajo en siete meses, un 4% menos que en junio, lo que supone el segundo descenso mensual consecutivo. El descenso refleja los esfuerzos en curso para frenar el exceso de capacidad, mientras que las altas temperaturas y las fuertes lluvias restringieron la actividad de construcción al aire libre. (Información de Lucas Liew; edición de Sonia Cheema; editado en español por Irene Martínez)