Mineral de hierro se encamina a una nueva subida semanal

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 5 sep (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro subían el viernes por cuarta sesión consecutiva y se encaminaban a su segunda subida semanal, en un momento en que la debilidad del dólar y las mayores apuestas a una rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos eclipsaron la débil recuperación de la demanda en China, principal consumidor, tras un gran desfile militar. El mineral de hierro de referencia de octubre en la Bolsa de Singapur borraba la pérdida anterior y cotizaba un 0,28% al alza, a US$105,1 la tonelada métrica, a las 0814 GMT. Ha ganado un 1,6% en lo que va de semana, apoyado en parte por un dólar débil en un contexto de apuestas de un recorte de tipos de la Reserva Federal de EEUU. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cerró la sesión diurna con un alza del 0,77%, a 789,5 yuanes (US$110,37) la tonelada, registrando una subida semanal del 0,3%.

Algunos analistas atribuyeron el repunte de los precios en el mercado del carbón a la fortaleza de los precios del mineral por la tarde. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, subían un 6,3% y un 4,7%, respectivamente, ayudados por la renovada preocupación por la reducción de la oferta.

A primera hora de la mañana, los contratos de ambos minerales retrocedieron desde los máximos de varias semanas alcanzados el día anterior, debido a una caída de la demanda mayor de lo esperado.

La producción media diaria de metal caliente, indicador de la demanda de mineral de hierro, se redujo un 4,7% respecto a la semana anterior, hasta 2,29 millones de toneladas entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre, la más baja desde el 28 de febrero, según datos de la consultora Mysteel.

Los agentes del mercado esperaban una caída más acusada de la producción esta semana debido a los recortes de producción en el principal centro siderúrgico, Tangshan, con motivo del desfile militar del 3 de septiembre para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial, pero una caída de casi el 5% sorprendió a algunos operadores y analistas.

La creciente oferta de mineral de hierro también limitó el margen alcista de los precios.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaban terreno en su mayoría debido al aumento de los costes de las materias primas. Las barras de acero, las bobinas laminadas en caliente y el alambrón subían un 1%, mientras que el acero inoxidable caía un 0,3%.

(US$1 = 7,1529 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)