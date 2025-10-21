Mineral de hierro se mantiene estable con la atención en la reunión clave de China

PEKÍN, 21 oct (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro cotizaban mayoritariamente en un rango ajustado el martes, mientras los inversores centraban su atención en una reunión de los máximos dirigentes chinos que trazará la política económica de la segunda mayor economía del mundo para los próximos cinco años.

Se espera que la reunión a puerta cerrada de cuatro días de la cúpula del Partido Comunista, que comenzó el lunes, culmine con un esbozo de la, mientras que el plan completo y sus objetivos de desarrollo no se darán a conocer hasta marzo de 2026.

La reunión se celebra después de que una serie de datos mostraran que el sector inmobiliario chino, afectado por la crisis, seguía siendo un lastre para el consumo de acero, lo que también pesó sobre las perspectivas de consumo de mineral de hierro, un ingrediente clave para la fabricación de acero. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) la con una subida del 0,13%, a 769,5 yuanes (US$108,03) la tonelada métrica. Al principio de la sesión había alcanzado su nivel más bajo desde el 20 de agosto, 760 yuanes. El mineral de hierro de referencia para noviembre en la Bolsa de Singapur avanzaba un 0,41%, a US$103,95 la tonelada, a las 0755 GMT, después de tocar el mínimo desde el 1 de octubre a US$102,85. Por otra parte, BHP Group se mostró optimista sobre la demanda mundial de mineral de hierro, aunque advirtió del enfriamiento del crecimiento en China.

En septiembre, la producción china de acero bruto cayó a su nivel más bajo en 21 meses, arrastrada por la atonía de la demanda y la contracción de los márgenes siderúrgicos.

En el primer trimestre, la producción de mineral de hierro de BHP, tercer proveedor mundial, se situó ligeramente por debajo de las estimaciones debido a las obras de mantenimiento en Port Hedland, Australia. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, descendían un 3,49% y un 2,73%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdían terreno en su mayor parte, lastrados por la escasa demanda. Las barras de acero caían un 0,36%, las bobinas laminadas en caliente bajaban un 0,31%, el alambrón retrocedía un 0,51%, mientras que el acero inoxidable sumaba un 0,44%.

