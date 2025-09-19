Mineral de hierro se prepara para una subida semanal ante la mejora de la demanda de acero

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 19 sep (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro avanzaban el viernes y se disponen a terminar la semana al alza, impulsados por el fortalecimiento de la demanda de acero y la reposición de existencias previa a las vacaciones en China, principal consumidor. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) subía un 0,56% hasta 805,5 yuanes (US$113,23) la tonelada métrica, a las 0258 GMT. En lo que va de semana, el contrato ha subido un 0,88%. El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur subía un 0,22%, a US$105,5 la tonelada, aunque en lo que va de semana ha bajado un 0,19%.

La demanda de acero se está fortaleciendo con el inicio de la temporada alta, y la reposición de existencias antes de la fiesta nacional china está proporcionando un apoyo continuo al sector de los metales ferrosos. Si la demanda se recupera más de lo previsto entre finales de septiembre y octubre, los precios del acero podrían seguir subiendo, según el bróker Galaxy Futures.

Según datos de la consultora Mysteel, las existencias chinas de los principales productos de acero al carbono disminuyeron un 0,3% entre el 12 y el 18 de septiembre respecto a la semana anterior, hasta 4,18 millones de toneladas.

La producción media diaria de metal caliente, un indicador de la demanda de mineral de hierro, alcanzó los 2,41 millones de toneladas en la semana hasta el 19 de septiembre, 171.900 toneladas más que un año antes, mientras que la utilización de la capacidad de los altos hornos avanzaba 6,29 puntos porcentuales interanuales hasta el 90,35%, según datos del sitio chino de información financiera Hexun Futures.

La producción de mineral de hierro bruto de China, principal productor, aumentó un 8,8% interanual en agosto, hasta 81,63 millones de toneladas, mientras que la producción de acero bruto descendió por tercer mes consecutivo debido a la lentitud de la demanda, según datos de la Oficina Nacional de Estadística.

Otros componentes de la siderurgia bajaban en el DCE: el carbón de coque

y el coque descendían un 0,04% y un 0,06%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái fueron dispares. Las barras de acero

avanzaban un 0,32% y el alambrón

un 0,12%, mientras que las bobinas laminadas en caliente

caían un 0,21% y el acero inoxidable

un 0,27%.

(US$1 = 7,1138 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)