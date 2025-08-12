Mineral de hierro sigue subiendo gracias al recorte de la producción siderúrgica de Tangshan

SINGAPUR, 12 ago (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro subían el martes después de que las acerías de Tangshan, uno de los principales centros de producción, recibieran la orden de detener sus operaciones para mejorar la calidad del aire antes de un importante desfile militar. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) subía un 2,17%, a 799,5 yuanes (US$111,26) la tonelada métrica, hasta las 0319 GMT. El mineral de hierro de referencia para septiembre de la Bolsa de Singapur cotizaba un 1,16% al alza, a US$104,7 la tonelada.

Las acerías de Tangshan, principal centro de producción de acero de China, han recibido la orden de detener sus operaciones a partir del 25 de agosto para garantizar la limpieza del aire en el norte de China antes del desfile militar del 3 de septiembre, que conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial.

Según los analistas de ANZ, esto podría eliminar el exceso de acero del mercado y contribuir a la subida de los precios del acero, lo que, en última instancia, favorecería los márgenes de las acerías y la demanda de mineral de hierro.

(US$1 = 7,1861 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Jorge Ollero Castela)