Mineral de hierro sube ante la esperanza de recuperación de la demanda

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 2 sep (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro subían el martes tras caer a mínimos de una semana en la sesión anterior, ayudados por la esperanza de una recuperación de la demanda tras el final del desfile militar de China, el principal consumidor.

Las acerías de Tangshan, el principal centro de producción de acero de China, tuvieron que aplicar controles de producción para garantizar una mejor calidad del aire durante el desfile militar, tras el cual se eliminará la restricción.

Según los analistas de Zijin Tianfeng Futures, es probable que la demanda de mineral repunte en el futuro, en un momento en que el impacto del gran acontecimiento sobre la producción de metal caliente es de duración limitada, en referencia al desfile militar chino del 3 de septiembre para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial. El mineral de hierro de referencia de octubre en la Bolsa de Singapur subía un 0,69%, a US$102,35 la tonelada métrica, a las 0701 GMT. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE, por sus siglas en inglés) con una subida del 0,06%, a 771,5 yuanes (US$107,86) la tonelada.

A corto plazo, los precios de este ingrediente clave de la siderurgia se verán presionados por la caída de la producción de metal caliente, un indicador de la demanda de mineral de hierro, que se espera que disminuya casi un 2% en la semana hasta el 5 de septiembre, frente a una caída semanal anterior del 0,3%.

El consumo de mineral de hierro ha resistido, apoyado por la elevada producción de metal caliente, que sigue siendo muy superior a la de hace un año a pesar de haberse suavizado en las últimas semanas. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, bajaban un 0,8% y un 0,44%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái se movían lateralmente. Las barras de acero

perdían un 0,16%, las bobinas laminadas en caliente

cedían un 0,36%, mientras que el alambrón

sumaba un 0,34% y el acero inoxidable

ganaba un 0,66%.

Jianhua Wang, analista de la consultora Mysteel, dijo el lunes en una nota que los precios del acero seguirán sufriendo presiones en septiembre, aludiendo a la debilidad de las variables fundamentales y al persistente repunte de los inventarios de acero.

(US$1 = 7,1529 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich y Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)