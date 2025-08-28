Mineral de hierro sube ante la esperanza de una mejora de la demanda y tras el desfile militar

PEKÍN, 28 ago (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro subían el jueves, impulsados tras una demanda sólida y la previsión de una oleada de reabastecimiento por parte de los fabricantes de acero tras el desfile militar del principal consumidor, China, aunque la persistente preocupación por el consumo de acero las ganancias. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) un 0,51%, hasta 781 yuanes (US$109,19) la tonelada métrica, a las 0233 GMT. El contrato registra una subida del 0,3% en lo que va de agosto. El mineral de hierro de referencia para octubre en la Bolsa de Singapur subía un 0,48%, a US$102,95 la tonelada, a las 0223 GMT, registrando una subida del 3% en lo que va de mes.

A corto plazo, los precios del mineral oscilarán en un rango ajustado en medio de señales dispares, según Qingwei Xie, analista de la consultora Shanghai Metals Market (SMM).

"El interés de compra de los fabricantes de acero de Hebei ha disminuido esta semana debido a la restricción de la producción", dijo Xie.

Las acerías de Tangshan, el principal centro de producción de China, en la provincia septentrional de Hebei, se han visto obligadas a restringir la producción para mejorar la calidad del aire en Pekín con motivo del desfile militar del 3 de septiembre para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial.

Pero la producción de metal caliente, un indicador del consumo de mineral de hierro, seguía alta, lo que indica una demanda estable y apoya los precios del mineral.

"Es probable que la producción de metal caliente aumente cuando termine esta ronda de control de la producción. La previsión de que la Reserva Federal de EEUU recorte los tipos de interés en septiembre también ha dado cierto apoyo a los precios del mineral", dijo Xie, de SMM.

Sin embargo, la cautela sobre si la demanda de acero repuntará el mes que viene frenaba mayores subidas de precios. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, bajaban un 1,25% y un 1,61%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái cotizaban dispares. Las barras de acero

subían un 0,16%, las bobinas laminadas en caliente

sumaban un 0,12%, el alambrón avanzaba un 0,24%, mientras que el acero inoxidable perdía un 0,62%. Baoshan Iron & Steel Co, la mayor siderúrgica cotizada de China, señaló la creciente presión sobre las exportaciones ante el aumento del proteccionismo comercial.

(US$1 = 7,1529 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)