Mineral de hierro sube mientras datos alentadores compensan la tensión entre China y EEUU

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 13 oct (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro subían el lunes, las sólidas exportaciones de acero de China, principal consumidor, junto con los menores envíos de mineral, contrarrestaban la preocupación por las renovadas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. El mineral de hierro de referencia para noviembre en la Bolsa de Singapur sumaba un 0,79% a US$107,2 por tonelada métrica, a las 0808 GMT, después de tocar su nivel más alto desde el 22 de septiembre a US$107,45 antes. El contrato de mineral de hierro para enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) subía un 1,13% y alcanzaba su nivel más alto desde el 26 de septiembre, con 804,5 yuanes (US$112,82) por tonelada.

Los precios de este ingrediente clave de la siderurgia abandonan las pérdidas anteriores para cotizar al alza después de que las sólidas exportaciones de acero de septiembre mejoraran la confianza.

Según datos de la consultora Mysteel, los precios del mineral se vieron favorecidos por los menores envíos de los principales proveedores, Australia y Brasil, durante la semana del 12 de octubre.

Además, los precios se vieron favorecidos por la firme demanda, ya que la producción media diaria de metal caliente de las acerías chinas fue de 2,42 millones de toneladas en la semana hasta el 10 de octubre, un 3,6% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de Mysteel.

Pero las subidas de los precios se vieron frenadas por la cautela ante la reavivación del conflicto comercial entre las dos mayores economías del mundo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció gravámenes adicionales del 100% sobre las exportaciones de China a EEUU, junto con nuevos controles a la exportación de "todos y cada uno de los programas informáticos críticos" para el 1 de noviembre, después de que China anunciara la ampliación de las restricciones sobre los elementos de tierras raras, esenciales para los sectores de semiconductores y defensa.

(1 = 7,1310 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)