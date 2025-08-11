Mineral de hierro sube por la demanda china de reposición de las acerías

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 11 ago (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro subían el lunes, apoyados por la fuerte demanda de reposición de las acerías chinas en un entorno de márgenes de beneficio saneados y bajos inventarios, aunque las expectativas de recortes de producción en el norte de China limitaban las ganancias. El contrato de mineral de hierro para septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE, por sus siglas en inglés) avanzaba un 0,82%, hasta 796,5 yuanes (US$110,89) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para septiembre de la Bolsa de Singapur subía un 1,32%, a US$103,45 la tonelada, a las 0703 GMT. Los márgenes saneados y los bajos inventarios han llevado a las acerías a reabastecerse, contribuyendo a una mayor demanda de mineral de hierro, aunque los futuros recortaron algunas ganancias en un momento en que los inversores esperan recortes en la producción de acero en el norte de China antes de un desfile militar el 3 de septiembre, dijeron analistas de ANZ. En julio, las acerías chinas de altos hornos obtuvieron mejores beneficios en las ventas de acero acabado a pesar de un aumento de los costes de producción, debido principalmente a una rápida recuperación de los precios nacionales del acero, dijo la consultora china Mysteel en una nota. Aún así, persiste el descenso estacional del consumo, con las altas temperaturas y las fuertes lluvias afectando significativamente a la construcción aguas abajo y dando lugar a la acumulación de inventarios de acero, dijo Hexun futuros, y añadió que los precios de las materias primas firmes prestaban apoyo a los precios del acero.

En Japón, las principales empresas siderúrgicas están experimentando una caída de la producción trimestral de acero y podrían registrar la producción anual más baja desde 1968, debido a la bajada de los precios y al posible impacto de los aranceles estadounidenses sobre la producción de automóviles.

A ello se suma el aumento de las exportaciones de acero barato de China, principal productor, que ejerce una presión a la baja sobre los precios. Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE ganaban terreno, con el carbón de coque y el coque subiendo un 2,99% y un 1,97%, respectivamente. Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái subían. Las barras de acero avanzaban un 1,09%, las bobinas laminadas en caliente un 1,29%, el alambrón un 0,17% y el acero inoxidable un 1,38%.

(US$1 = 7,1830 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Subhranshu Sahu y Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)