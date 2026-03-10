Mineral de hierro sube tras el aumento de la demanda china y la producción de metal caliente

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 10 mar (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro revertían las pérdidas anteriores el martes, impulsados por un aumento previsto en la producción de metal caliente a medida que se reanuda la actividad de la construcción en China, lo que estimula la demanda de materia prima. El contrato de mineral de hierro más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China cotizaba un 0,26% al alza, a 784 yuanes (US$113,95) la tonelada métrica. El contrato de referencia de mineral de hierro de abril en la Bolsa de Singapur subía un 0,76%, hasta alcanzar los US$103,85 por tonelada a las 0715 GMT.

Se espera que la producción de metal caliente repunte en China después del 11 de marzo, cuando el Gobierno levante las restricciones de producción impuestas durante la reunión parlamentaria anual, lo que provocará un mayor apetito por las materias primas para la fabricación de acero.

La demanda de acero en el principal productor y consumidor suele aumentar en marzo, cuando se reanudan las actividades de construcción gracias al buen tiempo.

Las importaciones de mineral de hierro de China en los dos primeros meses de 2026 aumentaron un 10% con respecto al año anterior, según datos de aduanas publicados el martes, gracias al aumento de las exportaciones de Australia, su principal proveedor, y al incremento de la demanda interna.

Durante el mismo periodo, la producción de metal caliente aumentó un 1,2% con respecto al año anterior, y las exportaciones de acero disminuyeron un 8,1%.

La cantidad total de mineral de hierro que llegó a 47 puertos de China aumentó entre el 2 y el 8 de marzo, según datos de la consultora Mysteel.

Además, los cargamentos de mineral de hierro con destino a Oriente Medio se están desviando a China debido a las interrupciones en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, los envíos de mineral de hierro de los principales productores, Brasil y Australia, también disminuyeron semana a semana entre el 2 y el 8 de marzo, lo que podría frenar la caída de los precios.

Otros ingredientes para la fabricación de acero en la DCE perdían terreno, con el carbón coquizable y el coque bajando un 3,86% y un 4,49%, respectivamente.

El carbón coquizable y el coque siguen de cerca los precios de la energía y, por lo tanto, han subido y bajado en paralelo al petróleo crudo, según un informe de Guoyuan Futures Research.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái descendían en su mayoría. El acero corrugado bajaba un 0,42%, el acero laminado en caliente retrocedía un 0,18% y el alambrón se desplomaba un 1,91%. Por su parte, el acero inoxidable avanzaba un 0,82%.

(1 dólar = 6,8803 yuanes) (Información de Ruth Chai; edición de Ronojoy Mazumdar y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)