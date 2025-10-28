Mineral de hierro sube tras la propuesta para limitar la oferta de acero en China

SINGAPUR, 28 oct (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro subían el martes, animados por la reciente propuesta china de limitar la capacidad siderúrgica para reequilibrar la oferta y la demanda en el principal productor mundial. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) avanzaba un 1,93%, hasta 792,5 yuanes (US$111,26) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia de noviembre en la Bolsa de Singapur subía un 0,43%, a US$106,15 la tonelada, a las 0706 GMT.

La subida de los precios del acero ha creado margen para que los mercados siderúrgicos aumenten sus compras de mineral de hierro y otras materias primas siderúrgicas, según los analistas de ANZ.

El viernes, China presentó una propuesta de plan de intercambio de capacidad siderúrgica más estricto.

Según el nuevo plan, la adición de nueva capacidad siderúrgica en zonas clave, la transferencia de capacidad siderúrgica de zonas no clave a zonas clave y la transferencia de capacidad entre zonas clave estarían estrictamente prohibidas, dijo el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China en un comunicado.

La medida se produce en un momento en que China se enfrenta a una débil demanda interna derivada de una prolongada crisis del mercado inmobiliario, que ha provocado un desajuste entre la oferta y la demanda que ha erosionado los márgenes del acero.

Además, el centro siderúrgico chino de Tangshan impondrá una restricción del 30% en la producción de altos hornos durante cuatro días a partir del 27 de octubre debido a requisitos de protección medioambiental.

La limitación afectará a unas 91.000 toneladas diarias de producción de metal caliente en las acerías locales, según el sitio chino de información financiera Hexun Futures.

La demanda exterior de acero bruto sigue siendo relativamente fuerte, pero el debilitamiento de la demanda interna ha hecho insostenibles las elevadas valoraciones del mineral de hierro en el sector de los metales ferrosos, según el bróker chino Galaxy Futures.

Otros componentes de la siderurgia bajaban en el DCE: el carbón de coque

y el coque caían un 0,76% y un 0,96%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái fueron dispares. Las barras de acero

aumentaban un 0,49% y las bobinas laminadas en caliente subían un 0,85%, mientras que el alambrón y el acero inoxidable perdían un 0,51%.

(US$1 = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Ronojoy Mazumdar y Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)