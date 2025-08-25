Mineral de hierro sube tras la suspensión de obras en una mina de Rio Tinto en Guinea

PEKÍN, 25 ago (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro alcanzaban el lunes su nivel más alto en una semana, después de que Rio Tinto suspendiera la actividad en su proyecto Simandou en Guinea tras un incidente, lo que hace temer un posible retraso en el inicio de la producción en la mina. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE, por sus siglas en inglés) de China cerraba con una subida del 2,27%, a 787 yuanes (US$110,06) la tonelada métrica, su nivel más alto desde el 14 de agosto. El mineral de hierro de referencia para septiembre de la Bolsa de Singapur subía un 2,69%, hasta US$103,3 la tonelada, a las 0810 GMT, su nivel más alto desde el 14 de agosto. Rio Tinto, la mayor minera de mineral de hierro del mundo, dijo el sábado que había suspendido las actividades en la mina SimFer de Guinea, tras un incidente en el que murió un trabajador contratado.

La minera, propietaria de dos de los cuatro bloques mineros de Simandou en el marco de su empresa conjunta SimFer con la china Chalco Iron Ore Holdings (CIOH) y el guineano, esperaba realizar el primer envío de mineral de hierro en noviembre.

Rio Tinto no respondió a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

La demanda a corto plazo se mantenía firme a pesar de las restricciones de producción impuestas a las acerías de Tangshan, el principal centro siderúrgico chino, para garantizar la limpieza del aire en Pekín antes de un desfile militar para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial.

La producción media diaria de metal caliente, indicador de la demanda de mineral de hierro, seguía estable en 2,41 millones de toneladas en la semana hasta el 21 de agosto, según datos de la consultora Mysteel.

El anuncio de Shanghái de relajar las restricciones a la compra de viviendas para las familias que reúnan los requisitos necesarios también el ánimo. El carbón de coque y el coque, otros ingredientes de la siderurgia, avanzaban un 6,48% y un 4,36%, respectivamente.

"Un reciente accidente en una mina generó expectativas de controles de seguridad más estrictos que podrían reducir la oferta, lo que apuntalaría los precios del carbón", dijo un analista del sector con sede en Shanghái bajo condición de anonimato, ya que no está autorizado a hablar con los medios de comunicación.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaban gracias al aumento de los costes de las materias primas. Las barras de acero subían un 0,71%, las bobinas laminadas en caliente un 0,92%, el alambrón un 0,65% y el acero inoxidable un 0,98%.

(US$1 = 7,1509 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu y Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)