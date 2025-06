Minerales críticos dan ventaja a China en negociaciones comerciales

GANZHOU, China (AP) — El dominio de China sobre los minerales críticos en las cadenas de suministro globales fue una poderosa herramienta de negociación en las conversaciones comerciales entre Beijing y Washington, que concluyeron con ambas partes afirmando que tienen un marco para buscar un acuerdo.

China lleva décadas construyendo la principal cadena industrial del mundo para la minería y el procesamiento de estos materiales, que se utilizan en muchas industrias como la electrónica, la manufactura avanzada, la defensa y la de salud.

Las minas y fábricas en y alrededor de Ganzhou, un centro de producción clave para las tierras raras, sustentan el control de China sobre los minerales. Muchos residentes crecieron recolectando rocas que contienen los valiosos minerales de las colinas boscosas que rodean la ciudad sureña y hoy en día se ganan la vida extrayendo, comerciando o procesándolos.

Minerales críticos como un tema comercial

En respuesta a aranceles cada vez más altos y otros controles sobre tecnología avanzada, China indicó a los exportadores de ciertas tierras raras clave y otros minerales críticos que obtuvieran licencias para cada envío al extranjero. Los permisos pueden tardar semanas, lo que provoca interrupciones en la cadena de suministro en Estados Unidos y otros países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que China facilitaría a la industria estadounidense la obtención de los imanes y minerales de tierras raras tan necesarios, allanando el camino para que continúen las conversaciones entre las dos economías más grandes del mundo. A cambio, Trump dijo que Estados Unidos detendrá los esfuerzos para revocar las visas de los ciudadanos chinos en los campus universitarios estadounidenses.

Pero los detalles siguen siendo escasos. Beijing no ha confirmado lo que acordaron los negociadores, y el presidente chino, Xi Jinping, y el propio Trump aún no han dado su aprobación.

El Ministerio de Comercio de China dijo el sábado que había aprobado un "cierto número" de licencias de exportación para productos de tierras raras, aparentemente reconociendo la solicitud personal de Trump a Xi durante una llamada telefónica la semana pasada.

Y el miércoles, el conglomerado de tierras raras con sede en Ganzhou, JL MAG Rare-Earth Co., confirmó que había obtenido algunas licencias de exportación para envíos a destinos que incluyen Estados Unidos, Europa y el sudeste asiático. Sin embargo, los expertos dicen que es poco probable que Beijing elimine el sistema de permisos que le permite controlar el acceso a esos valiosos recursos. El único escenario en el que China podría desregular la exportación de sus minerales críticos es si Estados Unidos primero elimina completamente los aranceles impuestos a los productos chinos como parte de la guerra comercial, dijo Wang Yiwei, profesor de asuntos internacionales en la Universidad Renmin, haciendo eco de la postura anterior del gobierno chino. "Sin eso", dijo, "será difícil culpar a China por continuar fortaleciendo sus controles de exportación". Una industria construida durante décadas con apoyo gubernamental En 1992, Deng Xiaoping, el líder que lanzó el ascenso de China como la mayor potencia manufacturera del mundo, dijo en una cita célebre que "Oriente Medio tiene petróleo, China tiene tierras raras", señalando un deseo de aprovechar el acceso a los minerales clave. Varias generaciones después, Beijing ha convertido sus ricas reservas de tierras raras, un grupo de 17 minerales que son abundantes en la corteza terrestre pero difíciles, costosos y contaminantes de procesar, en un elemento clave de la seguridad económica de China. En 2019, durante una visita a una planta de procesamiento de tierras raras en Ganzhou, Xi describió las tierras raras como un "recurso estratégico vital". China hoy tiene un monopolio esencial sobre las "tierras raras pesadas", utilizadas para fabricar imanes potentes y resistentes al calor utilizados en industrias como la defensa y vehículos eléctricos. El país también produce alrededor del 80% del tungsteno, galio y antimonio del mundo, y el 60% del germanio del mundo, todos minerales utilizados en la fabricación de semiconductores, entre otras tecnologías avanzadas. Los riesgos de la dependencia de los proveedores chinos se hicieron evidentes por primera vez en 2010, cuando Beijing suspendió las exportaciones de tierras raras a Japón debido a una disputa territorial. La prohibición se levantó después de unos dos meses, pero como precaución, Japón invirtió en plantas de procesamiento de tierras raras en otros países y comenzó a acumular los materiales. El requisito general de Beijing de licencias de exportación para algunos minerales críticos ha puesto presión sobre los fabricantes de electrónica y automóviles del mundo. Algunos fabricantes de piezas de automóviles en Europa han cerrado líneas de producción debido a retrasos en las entregas de suministros, según la Asociación Europea de Proveedores de Automóviles. En Estados Unidos, el director general de Tesla, Elon Musk, dijo que la escasez de tierras raras está afectando el trabajo de su empresa en robots humanoides.

Los recursos de minerales críticos de China están disminuyendo

En el monótono centro industrial de Ganzhou, acunado por las pintorescas montañas Dayu, la guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue siendo un factor de estrés distante. Mineros y pequeños comerciantes de minerales entrevistados por The Associated Press dijeron que están más preocupados por agotar los recursos, que alguna vez fueron abundantes, de las montañas.

Zhong, un gerente de fábrica de tungsteno en Ganzhou que solo dio su apellido, ascendió a gerente desde minero, pero no está seguro de que haya un futuro para él y otros en la industria.

"Encuentro cada vez más dificultades para obtener tungsteno en estos días", dijo, agregando que las minas más pequeñas y las empresas comerciales están desapareciendo lentamente a medida que los recursos se agotan. El tungsteno es un metal ultra duro utilizado en municiones perforantes, reactores nucleares y semiconductores.

Al menos cinco minas de tungsteno han cerrado en la zona en los últimos años, según medios estatales. Las reservas restantes son más profundas y más difíciles de extraer y procesar después de décadas de explotación, dijo Li Shangkui, presidente de Jiangxi Yuean Advanced Materials Co., Ltd., con sede en Ganzhou.

Las fábricas de procesamiento en Ganzhou ahora obtienen rutinariamente materiales de otras provincias u otros países. La planta de Zhong importa algunas materias primas de lugares como África y Camboya.

Las principales empresas estatales y privadas en Ganzhou también están aumentando las inversiones en el extranjero. El productor de tungsteno Ganzhou Haisheng, por ejemplo, anunció el año pasado una inversión de US$25 millones en una nueva planta de tungsteno en Tailandia.

Cualesquiera que sean los desafíos para obtener materias primas, China probablemente buscará mantener su dominio en minerales críticos, dijo Fabian Villalobos, ingeniero y experto en minerales críticos del grupo de expertos RAND.

Estados Unidos está muy por detrás de China en minerales críticos

Entre 2020 y 2023, Estados Unidos importó de China al menos el 70% de los compuestos de tierras raras que utilizó, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ha diversificado sus fuentes en los últimos años, pero aún depende principalmente de China.

Desde que comenzó su segundo mandato en el cargo, Trump ha hecho de la mejora del acceso a minerales críticos una cuestión de seguridad nacional. Pero Estados Unidos tiene un camino increíblemente largo por recorrer para alcanzar a China, dicen los expertos.

La única mina de tierras raras operativa en Estados Unidos, en Mountain Pass, California, no puede separar tierras raras pesadas. Envía su mineral a China para procesarlo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha proporcionado fondos al propietario de la mina, MP Materials, para construir nuevas instalaciones de separación. Tomará meses construirlas y aún solo producirán una fracción de lo que se necesita. La fricción sobre el tema ha abierto el camino para la financiación respaldada por el gobierno que antes no estaba disponible, dijo Mark Smith, quien dirigió la mina Mountain Pass a principios de la década de 2010 y ahora lidera NioCorp. Está buscando alrededor de US$780 millones en financiamiento a través del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos para construir una instalación de procesamiento en Nebraska para minerales críticos, incluidas las tierras raras. El Departamento de Defensa se ha comprometido a destinar US$439 millones para construir cadenas de suministro nacionales de tierras raras, pero construir una cadena industrial completa de minería y procesamiento como la de China podría llevar décadas. "Habrá algunos problemas reales aquí a menos que podamos averiguar cómo llevarnos bien con China por un período de tiempo mientras desarrollamos nuestros propios recursos y nuestro procesamiento principal", dijo Smith. El enfoque en los minerales críticos también ofrece oportunidades para que los mineros más pequeños inviertan en la extracción y procesamiento de algunos minerales críticos, como el tungsteno, considerado de "nicho" porque se necesitan en cantidades relativamente pequeñas en industrias clave, dijo Milo McBride, experto en sostenibilidad y geopolítica en el Carnegie Endowment for International Peace. "Para muchas de estas empresas, la estrategia comercial se basa en un escenario en el que Estados Unidos y China se vuelven más confrontacionales y donde las relaciones comerciales se vuelven más incómodas", dijo McBride. "Y de repente, lo que alguna vez fue un proyecto no rentable en algún lugar fuera de China comienza a tener más sentido". ___ El investigador de noticias de Associated Press, Shihuan Chen, contribuyó a esta historia.