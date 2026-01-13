Mineras chilenas prevén producción de cobre entre 5,5-5,7 millones de toneladas en 2026

SANTIAGO, 13 ene (Reuters) - La producción de cobre ⁠en Chile oscilaría ⁠entre 5,5 y 5,7 millones de toneladas en 2026, estimó el ⁠martes la ‌Sociedad ​Nacional de Minería (Sonami), que agrupa a las ​empresas del sector.

Además, prevén que ‌el precio del metal ‌rojo promediaría ​4,5 dólares por libra.

"Para el año 2026, proyectamos mantenernos en el rango de 5,5 a 5,7 millones de toneladas en un escenario que podríamos llamar más bien optimista", dijo el ⁠presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco.

Sin ​embargo, destacó los desafíos que también se mantienen presionando al sector.

"Tenemos cifras azules en lo financiero y comercial (...), pero desafíos estructurales importantes en la operación y ⁠la inversión en la mayoría de las faenas ​mineras", acotó.

En inversiones en el mayor productor global de cobre, Riesco destacó una cartera ‍de proyectos de casi 26,800 millones de dólares para el quinquenio 2025-2029, destacando que gran parte es para reposición.

Son "inversiones en proyectos ya operativos ​para combatir caída de leyes o otras dificultades de tipo operacional, mejoras tecnológicas y no propiamente expansión ‍pura de producción". (Reporte de Fabián Cambero)