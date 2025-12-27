Minería: Nueva empresa para explotar litio en Chile

La alianza quedó a firme luego de ser comunicada, a través de un "hecho esencial", a la Comisión del Mercado Financiero, dando origen formal a la sociedad conjunta, tras la fusión de las filiales Minera Tarar SpA y SQM Salar SpA, que desarrollará actividades de exploración, explotación, producción y comercialización de litio.

Se trata de una asociación comercial calificada de histórica.

"De las más relevantes en la historia empresarial de Chile, que combina liderazgo estatal, experiencia operativa de clase mundial y una gobernanza moderna y profesional", señaló Codelco.

La estatal indicó que NovaAndino Litio concentra la totalidad de los activos, filiales, oficinas internacionales, permisos, conocimiento técnico y equipos humanos necesarios para el desarrollo del negocio del litio. "Codelco da hoy un paso estratégico para participar activamente en la producción del litio, un recurso clave para la transición energética y digital de escala global", declaró el presidente del directorio de la entidad, Máximo Pacheco.

El acuerdo público-privado fue firmado en mayo de 2024 y ratificado por una veintena de organismos locales e internacionales, incluido un extenso proceso de consulta indígena. Su primer directorio sesionará el próximo lunes 29 de diciembre. (ANSA).