Mineros chilenos denuncian fallas en camiones autónomos

Ubicada en pleno desierto Atacama, en el norte chileno, la cuprífera Escondida, de la australiana BHP, informó el 1 de agosto que tras cinco años de pilotos de prueba, entrenamiento y reconversión laboral, lograron convertirse en una de las primeras faenas en el mundo con autonomía a gran escala.

Como resultado de aquello, una de las principales productoras de cobre a nivel mundial, informó plena autonomía de 33 camiones y 8 perforadoras, logrando reducir la exposición de sus colaboradores a riesgos y mejorar sus operaciones.

Pero hoy el Sindicato N° 1 de Trabajadores de Escondida hace pública una denuncia de dos incidentes con sus camiones autónomos. Este lunes 25 un camión colisionó con "una de las más modernas palas de carguío" y la semana pasada "otro camión se volcó tras salirse del circuito", según detallan en un comunicado.

El Sindicato que agrupa a 2300 mineros, apunta que incluso con la presencia de la ministra de Minería, Aurora Williams, "Escondida BHP festejó con júbilo, hace menos de un mes, haber logrado la operación autónoma en un 100% en su rajo Norte". Sin embargo, "la realidad está dejando en evidencia un enorme riesgo para la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, ya que han venido sucediendo una serie de incidentes, tal como involucra a los camiones de extracción autónomos".

Los mineros del poderoso sindicato, que han protagonizado extensas huelgas con suculentos bonos de términos de conflicto (en agosto de 2024 llegó a 33 millones) y que tienen los salarios más altos de la industria en Chile, señalan que hacen públicos estos accidentes porque "no estamos dispuestos a que las fallas de estos equipos autónomos lleguen a provocar alguna fatalidad y recién después de ello, la empresa adopte las medidas que se debieran implementar para proteger a su personal", concluyen. (ANSA).