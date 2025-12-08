LA NACION

Mineros del Congo piden diálogo urgente para resolver retraso en exportaciones de cobalto

Por Ange Kasongo

KINSHASA, 8 dic (Reuters) - El grupo de presión minero del Congo pidió conversaciones urgentes con el gobierno para aclarar las nuevas normas de exportación de cobalto y afirmó que las ambigüedades jurídicas y los obstáculos al cumplimiento podrían retrasar los envíos y perturbar las cadenas mundiales de suministro de baterías.

La República Democrática del Congo, que suministra más del 70% del cobalto mundial, puso en marcha el régimen de cuotas el 16 de octubre tras una prohibición de meses, asignando 18.125 toneladas métricas para el cuarto trimestre y limitando las exportaciones anuales a 96.600 toneladas a partir de 2026.

Las chinas CMOC y Glencore, las dos mayores empresas productoras de cobalto del mundo, recibieron las mayores cuotas, mientras que el regulador ARECOMS mantuvo una reserva estratégica del 10%.

El gobierno amenazó con severas sanciones en caso de incumplimiento, pero los envíos aún no se han movido, ya que los exportadores luchan con procedimientos y requisitos de pago poco claros.

Reuters informó la semana pasada de que el Congo añadió condiciones en una circular gubernamental, exigiendo a los mineros el pago por adelantado de un canon del 10% en un plazo de 48 horas y la obtención de un certificado de conformidad antes de que los envíos puedan circular.

EXPORTADORES SE ENFRENTAN A "GRAVES DIFICULTADES"

En la carta al ministro de Minas fechada el 5 de diciembre y vista por Reuters, la Cámara de Minas afirmaba que los exportadores se enfrentan a "serias dificultades" para aplicar las cuotas y han buscado repetidamente, sin éxito, una reunión con ARECOMS para aclarar las preocupaciones sobre su papel, la legalidad de los pagos por adelantado obligatorios y los nuevos requisitos de documentación que han paralizado los envíos.

La cámara minera confirmó la carta y declinó hacer más comentarios.

"Cualquier medida que se perciba como una desviación del código minero, especialmente el pago por adelantado de los cánones, podría socavar la confianza de los operadores y dañar la credibilidad internacional del Congo", decía la carta, instando a una reunión de alto nivel con ARECOMS, los organismos estatales y los principales productores.

"Es urgente garantizar la seguridad jurídica y preservar el atractivo del sector", añadió.

El ministerio de Minas y ARECOMS no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El régimen de cuotas, destinado a elevar los precios desde mínimos de varios años, ya ha restringido el suministro a las refinerías chinas y a los fabricantes de baterías para vehículos eléctricos, haciendo subir los precios del hidróxido de cobalto más de un 80% desde febrero, cuando el Congo impuso una prohibición inicial a las exportaciones.

El cobalto de referencia cotizó por última vez en torno a los US$24 la libra (US$52.910 la tonelada), frente a los US$16 de agosto y el mínimo de nueve años de US$10 de febrero, cuando comenzó la prohibición.

China, que controla entre el 70% y el 75% de la capacidad mundial de refinado de cobalto y abastece a grandes empresas, como los fabricantes de automóviles Tesla y BYD y el fabricante de baterías CATL, depende del Congo como materia prima, por lo que cualquier retraso en las exportaciones supone una amenaza para las cadenas de suministro de vehículos eléctricos y baterías.

(Reporte de Ange Kasongo; reporte adicional de Amy Ly en Pekín; Redacción de Maxwell Akalaare Adombila; edición de Barbara Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)

