Mínguez (PSOE) tacha de "extremadamente grave" políticas del PP como la del 'síndrome postaborto' aprobada en Madrid

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha tachado de "extremadamente grave" las políticas del Partido Popular (PP) tras aprobarse en el Ayuntamiento de Madrid una iniciativa de Vox con el apoyo de los 'populares' para informar sobre el "síndrome postaborto".

Así se ha expresado la dirigente socialista en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde ha hecho hincapié en que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "tiene mayoría absoluta" en el Ayuntamiento de la capital.

En este escenario, Montse Mínguez ha criticado que lo que está pasando en España es que "Vox lanza un discurso, el PP lo interioriza, lo hace suyo y juntos lo institucionalizan y esto es un retroceso de país".

"No podemos volver a la España de hace 40 años. La España de hace 40 años no era buena, por mucho que nos digan. Estamos hablando de retroceder en derechos", ha advertido la socialista, que ha añadido que se está cuestionando a las mujeres.

Además, Montse Mínguez ha agregado que es "un tema que este país lo tiene superado" y que "las mujeres son libres". "No tenemos que criminalizarlas", ha insistido, al tiempo que ha destacado que las supuestas evidencias científicas "no existen".

"Creo que el Partido Popular necesita, y el señor Alberto Núñez Feijóo (presidente del PP), una reflexión, porque está involucionando de una manera tremebunda. Nos están llevando a tiempos muy, muy antiguos, que este país tenía superados", ha concluido.