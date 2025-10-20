Miniatura con mensaje: la botella de cerveza más diminuta jamás creada

Una cervecería danesa creó la botella de cerveza más pequeña del mundo para concienciar sobre el consumo responsable de alcohol: Se trata de un envase tan pequeño como un grano de arroz y en su interior, 0,005 centilitros de cerveza sin alcohol.

"La presentamos en el centro de Estocolmo el viernes pasado y fueron muchas personas curiosas por verla porque es súper pequeña y adorable, y nos permitió iniciar una conversación sobre la importancia del consumo responsable" de alcohol, dijo a AFP Casper Danielsson, portavoz de la cervecería Carlsberg Suecia.

La botella, que mide 12 milímetros, fue creada por la artista Asa Strand, especializada en miniaturas.

"Es la cerveza más pequeña del mundo, no solo la más pequeña de Suecia", insistió Danielsson.

Carlsberg, que también comercializa otras marcas, adquirió recientemente al fabricante británico de bebidas sin alcohol Britvic, ampliando su cartera de productos de este tipo.

"Es un mensaje difícil de transmitir a nuestros consumidores", admitió Danielsson.

Pero el segmento de las cervezas sin alcohol ha aumentado en el país escandinavo, hasta 12% durante el primer semestre.

Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 11 muertes en Europa está relacionada con el consumo de alcohol.

