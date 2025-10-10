LA NACION

Ministerio asegura 24 obras para una exposición sobre la reina Victoria Eugenia en la Galería de Colecciones Reales

El Ministerio asegura 24 obras para una exposición sobre la reina Victoria Eugenia en la Galería de

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ministerio asegura 24 obras para una exposición sobre la reina Victoria Eugenia en la Galería de Col
Ministerio asegura 24 obras para una exposición sobre la reina Victoria Eugenia en la Galería de Col

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Cultura ha otorgado garantía de Estado a 24 obras que se exhibirán en la exposición temporal 'Victoria Eugenia' en la Galería de las Colecciones Reales. Las obras han sido aseguradas en 766.442, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las obras aseguradas son pinturas y fotografías, además de joyería e indumentaria cedidas por colecciones privadas de Roma y Madrid, la Fundación Álvaro de Bazán, el Diario ABC, la Fundación Arte y Legado de Barcelona, Fundación Caja Sur, Cruz Roja, el Museo Nacional de Arte de Barcelona y la National Portrait Gallery de Londres.

Entre las obras aseguradas figuran varios retratos de María Eugenia pintados por Ricardo Canals, Feliz Maestres o Joaquín Sorolla. También se han asegurado fotografías como las realizadas por Christian Franzen 'Vestido de novia de Victoria Eugenia' (1906), 'Calas y joyas de Victoria Eugenia' (1906) y 'Salida de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de la Iglesia de los Jerónimos' (1906).

LA NACION
Más leídas
  1. El emotivo gesto del plantel de Sevilla y de Almeyda con la mujer de uno de sus futbolistas tras superar el cáncer
    1

    Matías Almeyda y el emotivo gesto del plantel de Sevilla con la mujer de uno de los futbolistas que superó un cáncer

  2. La IA combinó a todos los superhéroes en uno solo y el resultado es sorprendente
    2

    Le pedimos a la IA que combine a todos los superhéroes en uno solo: mirá el resultado

  3. Un auto se incrustó debajo de un camión y hay dos heridos
    3

    Grave accidente en Panamericana: un auto se incrustó debajo de un camión y hay dos heridos

  4. Sorprendidos, los empresarios celebraron el respaldo
    4

    “Impresionante”. Sorprendidos, los empresarios celebraron el respaldo de Bessent

Cargando banners ...