Ministerio belga dice que anticonceptivos financiados por EEUU siguen almacenados, no fueron destruidos

Por Charlotte Van Campenhout y Ammu Kannampilly

BRUSELAS, 12 sep (Reuters) - Anticonceptivos y medicamentos financiados por Estados Unidos y valorados en casi US$10 millones permanecen en un almacén en Bélgica pese a los informes sobre su destrucción, dijo el viernes un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente belga.

En julio, algunas fuentes informaron a Reuters de que los anticonceptivos, destinados originalmente a países pobres, serían incinerados después de que Washington rechazó ofertas de Naciones Unidas y de organizaciones de planificación familiar para comprar o enviar los suministros a países pobres.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó después que el Gobierno estadounidense tenía previsto gastar US$167.000 para incinerar las existencias en una instalación en Francia que se ocupa de los residuos médicos.

El gobierno belga ha realizado gestiones diplomáticas para detener la destrucción. Las leyes locales de Flandes, que tiene su propio gobierno, prohíben la incineración de medicamentos y productos sanitarios que hayan sido almacenados de forma adecuada y sigan siendo utilizables, aunque la eliminación se produzca en otro país.

El ministro flamenco de Medio Ambiente, Jo Brouns, responsable del asunto, envió el viernes un equipo de inspección al almacén de Geel, en la provincia de Amberes, tras la información publicada el jueves por *The New York Times* de que los suministros habían sido destruidos.

"La División de Ejecución del Departamento de Medio Ambiente realizó inspecciones in situ esta mañana y confirmó que no se transportó ningún cargamento para su incineración", declaró un portavoz de Brouns.

Las autoridades flamencas requerirían una solicitud de incineración por parte del Gobierno estadounidense para que dichos artículos fueran destruidos.

"Hasta la fecha, no se ha solicitado tal excepción y, por tanto, no se ha concedido", dijo el portavoz. También añadió que, si se concediera, se aplicaría una tasa adicional por la cantidad de residuos incinerados.

(Editado en español por Carlos Serrano)